Le test des jeux M1 Max est égal ou supérieur à la plate-forme de jeu PC populaire

Le YouTuber MrMacRight, qui se concentre sur les jeux sur les appareils Apple, a rassemblé un grand nombre de tests de jeux M1 Max, fonctionnant sur un MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Max et 32 ​​Go de mémoire unifiée.

Cela montre que la machine égale ou dépasse les performances de la carte graphique Geforce RTX 3060 de Nvidia, qui est un choix populaire pour les plates-formes de jeu de milieu de gamme.

La vidéo s’ouvre avec Baldur’s Gate 3, qui fonctionne nativement sur Apple Silicon. MrMacRight a constaté qu’en 1440p, le jeu fonctionnait confortablement à 120 images par seconde la plupart du temps, avec des taux légèrement inférieurs observés lors de travaux graphiques très intenses comme des scènes de combat.

Le même jeu atteint 60 images par seconde en 2160p. L’upscaler AMD est en cours d’adaptation pour fonctionner sur Apple Silicon, ce qui augmentera encore les fréquences d’images.

Metro Exodus, fonctionnant sous Rosetta, a atteint 40-50fps en résolution native. À 1080p, ce qui, selon lui, semble toujours bon, atteint 96 images par seconde.

Shadow of the Tomb Raider fonctionne également sous Rosetta et a atteint les mêmes 96 images par seconde à 1080p sur High.

Regardez la vidéo complète ci-dessous pour un aperçu complet de 25 jeux populaires.

La plupart des développeurs de jeux n’ont pas optimisé leurs jeux pour Mac, mais c’est en quelque sorte une situation de poule et d’œuf. Les jeux n’ont pas bien fonctionné sur Mac, les ventes n’étaient donc pas susceptibles d’être élevées, il n’y avait donc aucune incitation à prendre en charge la plate-forme. L’espoir est maintenant que, voyant ce genre de résultats, les développeurs verront une opportunité de le faire afin d’augmenter leur marché.

Les joueurs Mac sont ravis pour cette raison.

« Je suis vraiment enthousiasmé par ces résultats. Les jeux natifs de silicium Apple semblent fonctionner très bien, je dirais qu’il y a maintenant une certaine incitation pour les développeurs à apporter leurs jeux.

« Les jeux doivent être optimisés ou au moins natifs. Il y a très peu de titres pour le moment mais cela va changer. Voir Baldur’s Gate 3 : il fonctionne incroyablement bien.

« La vidéo que j’attendais ! Surtout un test de Baldur’s Gate 3. J’ai hâte de voir ce que les développeurs apporteront avec la prochaine mise à jour.

« C’est une période passionnante pour les jeux sur Mac. Il s’agit de la première génération de silicium d’Apple et une fois que ces puces se retrouveront dans les appareils grand public, ce niveau de performances de jeu sera plus accessible à tous. Espérons que cela incitera plus de développeurs à apporter leurs jeux sur Mac et à bénéficier d’un support natif.

« Apple doit vraiment commencer à être plus agressif pour amener les éditeurs à porter les jeux AAA sur Mac. Le M1 est plus que capable d’exécuter beaucoup de ces jeux et il y a maintenant des millions de Mac avec le M1 et le M1 Pro.

« J’ai vérifié comment chacun des benchmarks se compare aux ordinateurs portables de bureau avec les paramètres appliqués. Dans l’ensemble, le m1 max semble avoir les performances d’un ordinateur portable 3060. C’est très impressionnant compte tenu de la faible consommation d’énergie et du fait que les ventilateurs ne s’allument pas.

« Ce qui est impressionnant, c’est qu’il fait sauter ma plate-forme de jeu avec un RTX 3060 et un Ryzen 9 5900X hors de l’eau lorsque le support ARM natif et l’optimisation jouent ensemble. »