Le test des pneus George Russell Mercedes n’était «pas une coïncidence» – Schumacher

in

Ralf Schumacher pense que voir George Russell tester une Mercedes en Hongrie était un “indicateur clair” qu’il conduira pour l’équipe la saison prochaine.

L’actuel pilote junior de Mercedes était au volant après la course au Hungaroring alors qu’il a parcouru près de deux distances de course dans la voiture leader du Championnat du monde en participant au dernier test de pneus Pirelli 2022.

Bien qu’il soit largement admis que Russell est le principal candidat pour occuper le siège de Valtteri Bottas dans l’équipe si le Finlandais n’est pas retenu, Jacques Villeneuve a récemment déclaré qu’il pensait que Lance Stroll pourrait également être en lice pour occuper un siège avec les Silver Arrows.

Aston Martin est lié à Mercedes par le biais de leur partenariat moteur, ainsi que Lawrence Stroll étant ami avec Toto Wolff, ce qui a conduit le Canadien à la conclusion potentielle que les deux équipes pourraient échanger leurs pilotes la saison prochaine.

« Pour moi, il [Bottas] pourrait passer chez Aston Martin à la place de Lance Stroll, qui irait chez Mercedes », a déclaré Villeneuve à Libero Quotidiano en Italie.

« Le rêve d’une balade senior, très proche de Toto Wolff, c’est de voir son fils remporter des championnats. Et Toto a besoin d’une place pour Valtteri.

Schumacher, quant à lui, n’adhère pas au raisonnement du champion du monde 1997 autour du jeune Canadien, croyant plutôt que la présence de Russell en W12 lors des essais de pneus en Hongrie est un indicateur clé pour savoir qui conduira aux côtés de Hamilton la saison prochaine.

Avec les pneus 2022 testés, Russell étant au volant de la voiture qu’il pourrait conduire l’année prochaine semble logique, selon l’Allemand.

C’est @MercedesAMGF1 et @GeorgeRussell63 qui rentrent du @HungaroringF1. Un total de 137 tours et une bonne idée de ce que seront les pneus 18 pouces #Fit4F1 de l’année prochaine. @F1 @fia pic.twitter.com/cKyvwKjumY – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 3 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

“C’est vrai que [Lawrence] Stroll et Wolff sont des amis proches. Mais jusqu’où iraient-ils ? Je ne pense pas que Lance Stroll joue un rôle chez Mercedes. Je pense que c’est là que Russell est assis », a déclaré le sextuple vainqueur du Grand Prix à Auto Bild en réponse aux commentaires de Villeneuve.

« Ce n’est pas un hasard s’il pilote les tests pour Mercedes avec les nouveaux pneus 18 pouces qui seront utilisés l’année prochaine. Pour moi, c’est une indication claire.

En ce qui concerne l’avenir de Bottas, il aurait déjà ouvert des discussions avec d’autres équipes autour d’un siège pour la saison prochaine s’il n’était pas retenu par Mercedes, et l’ancien pilote Williams et Toyota pense qu’il peut voir trois mouvements logiques pour les neuf- vainqueur de la course contre le temps.

“Toto va essayer de le déplacer vers un autre endroit.” dit Schumacher. “Je vois d’abord Alfa Romeo et Williams, mais bien sûr, il y a aussi un lien avec Aston Martin.”