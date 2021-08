Le test du Bayern Munich pourrait être un test de réalité

in

Le FC Barcelone a été entraîné dans le groupe E du groupe de l’UEFA Champions League, aux côtés du Benfica, du Dynamo Kyiv et, surtout, du Bayern Munich.

Les Catalans sont les deuxièmes favoris du groupe par rapport aux Bavarois, et il existe un risque important qu’ils soient éliminés de la phase de groupes s’ils n’améliorent pas leur jeu contre les équipes portugaise et ukrainienne.

Le Bayern est sûrement une équipe plus forte, même si Ronald Koeman espère que son équipe aura suffisamment avancé pour au moins se battre. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, Barcelone était embarrassée de manière exceptionnelle, 8-2.

Une saison entière s’est écoulée depuis, et cette Barcelone est bien différente. Ce n’est pas seulement qu’ils ont un nouveau manager et beaucoup de nouveaux joueurs, mais c’est aussi notable qui est parti – Arturo Vidal, Nélson Semedo, Ivan Rakitić, Luis Suárez et Lionel Messi sont tous partis.

Barcelone est dans la deuxième saison d’une reconstruction, avec beaucoup de jeunes joueurs qui commencent à se développer.

Le Bayern est un bon instrument de mesure pour juger du chemin parcouru par l’équipe en plus d’un an. Même si Barcelone ne gagne pas, cela pourrait être considéré comme un succès. Deux nuls parleraient bien de la gestion de Koeman. Même deux défaites serrées pourraient être considérées comme un bon signe, à condition que l’équipe réussisse à gagner suffisamment dans les autres matchs pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Pour une fois, Barcelone n’est pas favorite pour prendre le groupe. Il est donc également important de reconnaître que les autres matches du groupe seront de la plus haute importance.