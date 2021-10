Le test fermé de Ghost Recon Frontline annulé après des plaintes de fans

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

La nouvelle bataille royale gratuite d’Ubisoft connaît un début difficile, le test technique prévu étant reporté indéfiniment.

Il était déjà évident que la réponse initiale au dévoilement de Ghost Recon Frontline n’était pas positive, mais cela a été si mauvais qu’Ubisoft a déjà abandonné son projet de test technique fermé.

Frontline est la dernière tentative d’Ubisoft de créer un spin-off gratuit de l’une de ses principales franchises, mais les fans se sont opposés au fait que le seul mode de jeu disponible au lancement allait être une bataille royale – ce qui semble hors de propos. de pas avec l’histoire de la sous-franchise en tant que tireur tactique.

Les fans étaient doublement contrariés car il s’agissait de l’annonce majeure du 20e anniversaire de la série et Ubisoft a donc révélé que le test fermé, qui devait commencer aujourd’hui, a été indéfiniment retardé, sans explication ni indication de quand il pourrait être reprogrammé pour .

Certains fans se demandent déjà si tout le jeu a été annulé, mais cela semble relativement peu probable, bien qu’Ubisoft ait admis que le développement n’avait commencé que récemment.

« L’équipe de développement se consacre à créer la meilleure expérience possible », peut-on lire dans l’annonce officielle. « Nous partagerons les détails de la nouvelle date du test fermé dès que possible ».

Sur YouTube, la bande-annonce officielle compte actuellement 19 000 aversions et seulement 5 000 likes, avec une section de commentaires remplie de fans en colère de transformer la série en bataille royale.

« C’est impressionnant qu’ils aient pris tout ce que les gens disaient qu’ils détestaient et qu’ils aient approfondi cela pour créer ce jeu », déclare Gains Gaming Ginger.

« C’est drôle comment vous décrivez pourquoi les gens ont adoré la franchise Ghost Recon et nous montrez ensuite un jeu qui s **** littéralement sur tout ce qu’est Ghost Recon! » ajoute Red Cyric.

Ubisoft semble désespéré depuis longtemps pour une bataille royale à succès, donc ce serait tout un revirement s’ils abandonnaient ce mode de Frontline.

Ce qui est possible cependant, c’est qu’ils pourraient mettre davantage l’accent sur les autres modes, qui n’ont été que brièvement mentionnés dans la révélation et impliquaient de ne pas être disponibles au lancement.

Cependant, il est clair que ce que les fans veulent vraiment, c’est plus de gameplay tactique en solo et il semble que, quoi qu’il arrive, il est peu probable que cela vienne de Frontline.

