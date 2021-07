Le test le plus exigeant en Espagne avant d’affronter les Jeux

in

18/07/2021 à 18:08 CEST

L’équipe espagnole a ce matin (03.00) le test le plus important de préparation pour les Jeux de Tokyo. Les hommes de Sergio Scariolo affrontent des États-Unis qui n’ont toujours pas une équipe complète qui attend ceux qui disputent la finale NBA.

Pour l’Espagne, ce sera la meilleure chance de voir où en est l’équipe après deux jours complets d’entraînement à Las Vegas, où le match amical sera joué avant le voyage en terres japonaises.

Scariolo a 15 joueurs pour le match et Juancho Hernangómez, qui attend s’il pourra enfin faire partie de l’expédition espagnole aux Jeux. Le coach s’est montré « optimiste & rdquor; Bien que la décision finale soit prise par les médecins et les physiothérapeutes.

Oriola, sur le fil

De la décision de savoir si Juancho continue avec l’équipe ou retourne en Espagne, il y aura aussi les rejets que Scariolo doit faire. Le joueur du Barça Pierre Oriola est celui qui est le plus au courant de ce qui se passe avec le joueur du Minnesota.

Si finalement Juancho voyage avec l’Espagne, les rejets qui semblent les plus probables seront Oriola lui-même, qui a déjà raté une partie de la préparation, ainsi que Darío Brizuela et Xavi López-Arostegui. Une décision qu’il prendra dans les heures précédant le match contre les Etats-Unis ou avant de se rendre à Tokyo.

Le duel contre les États-Unis a l’incitation de voir Pau Gasol se mesurer à nouveau à ses anciens coéquipiers de la NBA après une longue absence pour se remettre de sa blessure au pied.

Équipement incomplet

Devant aura des joueurs comme Kevind Durant, Damien Lillardm ou Draymond Green, en attendant que les trois qui jouent en finale de la NBA se joignent et qu’ils arriveront sans un seul entraînement collectif : Devin Booker pour les Phoenix Suns, et Khris Middleton et Jrue Holiday pour les Bucks.

La vérité est que sans être une sélection complète, Les États-Unis de Gregg Popovich restent une pierre de touche pour l’Espagne, qui tentera de livrer son meilleur match.ou déjà penser à l’événement olympique.