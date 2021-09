Le test Mercedes de Grosjean pourrait être reporté à 2022

Au sommaire : Mercedes annonce que les essais retardés de Romain Grosjean auront lieu mais pourraient ne pas avoir lieu avant l’année prochaine.

En bref

Mercedes s’est “engagée” dans les essais de Grosjean malgré les retardsMercedes a offert à Romain Grosjean l’opportunité de tester l’une de ses voitures en guise de geste d’adieu suite à l’accident du Grand Prix de Bahreïn l’année dernière qui lui a laissé les mains brûlées. Il devait à l’origine conduire la voiture en public lors du Grand Prix de France en juin et à nouveau en privé deux jours plus tard, mais le report de la course et les modifications des restrictions de voyage ont obligé les deux courses à être annulées.

L’équipe a toujours l’intention de reprogrammer un test pour Grosjean, mais a indiqué lors du week-end du Grand Prix des Pays-Bas que cela pourrait ne pas avoir lieu avant la fin de l’année. “Nous nous y sommes engagés et cela va arriver”, a déclaré le directeur de l’équipe Toto Wolff, mais je n’ai aucune visibilité quand.

Alfa Romeo dévoile une livrée spécialeLa livrée du Grand Prix d’Italie 2021 d’Alfa Romeo

Alfa Romeo arborera une livrée spéciale lors du Grand Prix d’Italie de ce week-end, marquant les 111 ans d’histoire de la marque avec les couleurs du drapeau italien.

La livrée du Grand Prix d'Italie 2021 d'Alfa Romeo

David Beckmann, qui a perdu son siège de Formule 2 à Charouz au profit d’Enzo Fittipaldi la semaine dernière, continuera dans la série après avoir scellé un transfert à Campos à la place de Matteo Nannini. Le siège était à l’origine occupé par Gianluca Petecof au début de l’année.

Codemasters taquine la mise à jour du circuit du Portugal

Les joueurs de F1 2021 attendaient la piste de l’Algarve.Codemasters semble prêt à ajouter la première d’une série de pistes manquantes à son jeu officiel de Formule 1 dans un proche avenir. Au cours des trois derniers jours, le développeur du jeu a partagé une série d’images sur ses comptes sociaux mettant en évidence les lettres “P”, “O” et “R”. L’Autodromo do Algarve près de Portimao au Portugal est l’un des trois nouveaux circuits annoncés qui seraient ajoutés au jeu après son lancement en juillet. Imola en Italie et Djeddah en Arabie saoudite devraient suivre.

Le moteur défaillant de Hamilton était en dernière session

Mercedes a révélé que le groupe motopropulseur qui a échoué dans la voiture de Lewis Hamilton pendant le week-end du Grand Prix des Pays-Bas ne devait plus être utilisé lors d’autres sessions.

Le groupe motopropulseur M12 de Hamilton s’est arrêté au début de la deuxième séance d’essais. C’était son moteur d’origine du début de saison, qui n’était utilisé que pour les travaux d’entraînement.

« Cette unité de puissance est revenue, elle est maintenant à [High Performance Powertrains] à Brixworth et ils vont commencer à y réfléchir », a expliqué le directeur de l’ingénierie de piste Andrew Shovlin dans une vidéo publiée par l’équipe.

«Heureusement, c’était une unité qui avait terminé la fin de sa course utile, il n’était même pas prévu de courir davantage un vendredi à partir de maintenant. Mais nous voulons juste comprendre la situation car cela ne veut pas dire qu’il n’apparaîtra pas comme une pièce de rechange à l’avenir et nous attendons simplement ce rapport de HPP.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Quelle que soit votre opinion sur @Schumacher, vous devrez avoir le cœur très dur pour ne pas vous retirer de regarder la nouvelle fonctionnalité de @Netflix sur sa vie sans un sentiment de tristesse face à sa situation et à celle de sa famille. Je l’ai apprécié par ailleurs, avec quelques réserves : https://t.co/VUgWyL2iho#F1 – Keith Collantine (@keithcollantine) 8 septembre 2021

Je pense que @F1 doit faire plus de recherches… Russell est arrivé 3e en F3 européenne et 6e en saison recrue ces descriptions ci-dessous correspondent à la classification des (sous) recrue 2015 pic.twitter.com/U0T3kbaC5W – Ida (@wood_ida_) 8 septembre 2021

En ce jour dans le sport automobile

Alonso a été sanctionné de manière controversée pour avoir entravé le coéquipier de son rival de championnat Schumacher

