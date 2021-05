Le test Mercedes de Romain Grosjean se poursuit malgré le changement de calendrier

Le test Mercedes de Romain Grosjean au Paul Ricard va toujours avoir lieu malgré le déplacement du GP de France.

Grosjean avait loin d’être une fin de conte de fées à sa carrière en F1 s’étalant sur plus d’une décennie, son horrible accident au Grand Prix de Bahreïn 2020 s’avérant en être le dernier chapitre.

Après le crash cependant, Mercedes Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que si le Français ne pouvait plus piloter avant la fin de sa dernière saison, l’équipe allemande lui proposerait une journée d’essai dans l’une de leurs voitures.

Wolff et ses coéquipiers ont tenu leur promesse, il a été confirmé plus tôt ce mois-ci que Grosjean conduirait la W10 pendant quelques tours à Paul Ricard pendant le week-end du GP de France et effectuerait une journée de test complète le mardi suivant.

«Je suis tellement excité de remonter dans une voiture de F1», a déclaré Grosjean, qui a subi une séance d’ajustement de siège et de simulation à l’usine Mercedes de Brackley.

«Ce sera une opportunité spéciale pour moi et conduire une Mercedes vainqueur du Championnat du Monde sera une expérience unique.

«Je suis très reconnaissant à Mercedes F1 et à Toto pour cette opportunité. La première fois que j’ai entendu parler de la possibilité de conduire une Mercedes, c’était dans mon lit d’hôpital à Bahreïn lorsque Toto s’est adressé aux médias et a fait l’invitation. La lecture de cette nouvelle m’a beaucoup remonté le moral!

«La F1 n’a pas eu la chance de courir en France en 2020 à cause de Covid, donc piloter une Mercedes au Grand Prix de France en 2021 puis effectuer un test sur le Circuit Paul Ricard, ma piste à domicile, sera si spécial. J’ai hâte que le jour arrive. »

Votre calendrier F1 mis à jour, maintenant avec deux courses en Autriche et une course un peu plus tôt en France 🗓️ # F1 pic.twitter.com/KmFYDnCL4b – Formule 1 (@ F1) 14 mai 2021

Cependant, ces plans ont été remis en question lorsqu’il a été annoncé qu’en raison de l’annulation du Grand Prix de Turquie, la course en France allait être avancée d’une semaine.

Mercedes a cependant confirmé depuis que Grosjean conduirait toujours sa voiture pour une journée complète d’essais à la date d’origine du 29 juin.

Il n’effectuera pas non plus quelques tours pendant le week-end de course juste avant, car cela se déroule actuellement au Red Bull Ring en Autriche, constituant la première moitié d’un double titre là-bas.

Il n’est pas non plus possible pour lui de conduire la voiture chez Paul Ricard comme initialement prévu à la nouvelle date de la course car il a une course IndyCar ce week-end Road America dans le Wisconsin.

