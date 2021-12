Le test Suga de BTS est positif pour Covid-19 ; Vous êtes isolé, avez-vous eu des contacts avec un autre membre ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Après que les membres de BTS ont annoncé leur retraite de la scène indéfiniment pour prendre une période de repos prolongée et se concentrer sur eux-mêmes, l’armée a reçu une autre mauvaise nouvelle, car le label du groupe K-pop, Big Hit Music a confirmé que Suga -one des sept membres du groupe- testé positif au covid-19, c’est pourquoi il est isolé.

Le résultat positif était connu ce jeudi soir de Noël et après Suga, de son vrai nom Min Yoon-gi, a subi un test PCR dès son atterrissage en Corée du Sud depuis un vol en provenance des États-Unis.

Quel est l’état de santé de Suga, du BTS, après avoir été testé positif au covid-19

Dans le communiqué publié par la société qui gère la carrière de BTS, il a souligné que jusqu’à présent le chanteur n’a présenté aucun symptôme lié au covid-19 ; en plus, il n’a pas eu de contact avec d’autres membres du groupe.

« Suga a reçu la deuxième dose du vaccin contre le covid-19 fin août et ne présente aucun symptôme à ce jour. Pour le moment, les autosoins sont administrés à domicile conformément aux réglementations des autorités sanitaires », a déclaré Big Hit.

Malgré sa contagion, le chanteur a partagé une photo il y a 24 heures via son compte Instagram où on le voit se reposer sur un lit. Sans rien mentionner sur sa santé, Suga a accompagné le message du texte suivant : « Il avait les cheveux très longs. »

Suga, 28 ans, avait « été testé négatif au test PCR qu’il a subi avant de voyager depuis les États-Unis et a commencé sa quarantaine (actuellement obligatoire pour toute personne entrant en Corée du Sud) après avoir subi le test PCR à son retour en Corée du Sud », explique le Remarque.

Suga, 28 ans, avait « été testé négatif au test PCR qu’il a subi avant de voyager depuis les États-Unis et a commencé sa quarantaine (actuellement obligatoire pour toute personne entrant en Corée du Sud) après avoir subi le test PCR à son retour en Corée du Sud », explique le Remarque.

BTS triomphe aux États-Unis ; C’était en 2021 pour le groupe. Le groupe composé de RM, Jimin, V, Suga, Jin, J-Hope et Jungkook a offert quatre concerts à Los Angeles fin novembre, dont ils étaient leurs premières représentations avec un public depuis fin 2019.

BTS a également annoncé un concert en face à face à Séoul pour mars prochain, dans lequel ce serait leur première représentation dans leur pays depuis plus de deux ans, à condition que la pandémie le permette.

En novembre, le groupe a donné quatre concerts aux États-Unis, où ils ont également reçu le prix de l’artiste de l’année aux American Music Awards (AMA).

Après le gala et les récitals, quatre de ses membres (RM, V et J-hope, en plus de Suga) ont décidé de rester quelques semaines de plus dans le pays nord-américain.

Avec des informations de Millennium