Le test toxicologique officiel de l’acteur révélé

Octavio Ocaña : Le test toxicologique officiel de l'acteur dévoilé

Jusqu’à présent, des informations continuent d’apparaître qui tournent autour de la situation qui a mis fin à la vie d’Octavio Ocaña, le célèbre acteur qui s’est consacré à jouer le populaire Benito Rivers dans la série télévisée ‘Neighbours’, où il a réussi à gagner le cœur du public avec sa prestation.

Il est maintenant rapporté que le Bureau du procureur de l’État du Mexique Il a déjà publié le test toxicologique qu’il a fait à l’acteur, selon les résultats, ils assurent qu’il était sous l’emprise de l’alcool et d’autres substances au moment de ce qui s’est passé.

« La personne qui a perdu la vie a déterminé positif à la boisson, de la même manière qu’il a entraîné la présence de tétrahydrocannabinol (la principale substance psychoactive de l’herbe) « , C’était écrit dans le rapport.

En outre, il est également rapporté que des heures avant que ces représentants du gouvernement ne révèlent qu’aucun inscription ou autorisation de l’@rma qu’Ocaña portait, ce qui contredit ce que son père avait affirmé aux médias, assurant qu’il portait ledit appareil pour se défendre.

« Jusqu’à présent, chaque information qui sort de l’accusation a été consacrée à contredire et à défendre leurs intérêts », c’est ce qu’affirment les utilisateurs après avoir lu tout ce qui est rapporté.



Octavio Ocaña dans son rôle mémorable de « Benito Rivers ».

Le célèbre jeune homme de 22 ans a fini par perdre la vie à cause d’un coup direct à la tête, selon les informations des autorités, il a été accidentellement déclenché par le même acteur à la suite du choc en fuyant les hommes en uniforme.

Bien sûr, cette version a été rejetée par la famille, son père étant venu défendre son fils à plusieurs reprises, assurant qu’il s’agissait de quelque chose planté par la police elle-même.

C’est également ainsi que la Commission nationale des droits de l’homme de l’État du Mexique a déposé une plainte et assure qu’elle enquêtera pour écarter tout abus de la part des autorités.

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé, mais des informations contradictoires continuent d’apparaître et les internautes espèrent qu’il y aura une résolution d’une affaire aussi controversée et malheureuse.