Le Tex-Mex remporte le double d’un objectif capital pour Max Verstappen dans la bataille pour le titre de Formule 1

La victoire de Max Verstappen au Grand Prix des États-Unis était potentiellement cruciale pour le Championnat du monde – et il se dirige maintenant vers l’un de ses terrains de chasse les plus heureux.

Le Grand Prix du Mexique a été la première course de Formule 1 que le Néerlandais a remportée deux fois, en 2017 et 2018, prise en sandwich entre deux triomphes de son rival actuel pour le titre, Lewis Hamilton.

Avec une avance de 12 points au classement des pilotes après avoir résisté à Hamilton de manière si acharnée à Austin, un troisième triomphe à l’Autodromo Hermanos Rodriguez pour le pilote Red Bull serait une autre étape importante vers l’arrachement de la couronne aux mains du Britannique. .

Et en ce qui concerne les changements d’élan susceptibles de se produire, comme ils l’ont fait toute la saison, les deux dernières étapes de la phase américaine d’automne en trois courses devraient convenir à Red Bull.

Leur moteur Honda semble mieux fonctionner à haute altitude que son équivalent Mercedes et donc avec un temps clément – ensoleillé chaque jour du week-end, avec des températures de l’air au début des années 20 – Verstappen est le favori pour gagner à nouveau à Mexico. .

Ce site et le Brésil une semaine plus tard offrent de solides opportunités de progresser dans le championnat avant la fin de la campagne au Moyen-Orient où, même si deux des trois derniers circuits sont totalement inconnus, Mercedes pourrait bien avoir un avantage.

La 18e manche est également importante pour Red Bull car il s’agit de la course à domicile de Sergio Perez, dont la forme a récemment repris du poil de la bête avec des troisièmes places consécutives en Turquie et aux États-Unis.

Hamilton, quant à lui, a la perspective d’une autre pénalité de moteur qui pèse sur lui, si Mercedes estime qu’on ne peut pas compter sur son parc existant d’unités de puissance pour atteindre la fin de la saison sans ce qui pourrait être un échec écrasant à mi-course.

Un DNF peut être un coup fatal, dit Toto Wolff, et il est possible qu’un cinquième moteur puisse être installé au Mexique – le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, en est déjà à son sixième, après avoir purgé des pénalités de moteur lors de trois des quatre dernières courses.

Mais Red Bull et Mercedes feront-ils les choses à leur manière dans la capitale mexicaine ? La course, comme Austin, revient au programme après avoir été annulée en 2020 en raison de la pandémie, et c’est Charles Leclerc de Ferrari qui a été le dernier pilote à y occuper la pole position.

C’est uniquement parce que Verstappen, qui s’était qualifié le plus rapidement, a reçu une pénalité de trois places sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous les drapeaux jaunes – mais ce ne serait pas un choc énorme si Leclerc repartait en première ligne, ou même s’emparait de la pole, cette fois.

Ferrari s’améliore avec son moteur amélioré au point de devenir le favori pour terminer troisième du championnat des constructeurs devant McLaren, après avoir réduit son déficit à seulement 3,5 points.

Même Andreas Seidl de McLaren admet que son équipe pourrait être impuissante à résister à la Scuderia, dont le directeur de l’équipe Mattia Binotto est particulièrement optimiste pour le Mexique.

« Je suis content des progrès que j’ai constatés lors des dernières courses et ils me donnent un peu de confiance pour les prochaines courses, en particulier au Mexique où nous roulerons avec un maximum d’appuis sur une piste moins sensible à la puissance, donc l’écart de Mercedes sera plus petit », a-t-il déclaré.

« Je peux dire que la piste mexicaine nous sera plus favorable que celle d’Austin. »

Considérant que Leclerc a commencé et a terminé à une solide quatrième place aux États-Unis, cela suggère qu’un podium Ferrari pourrait bien être sur les cartes.

Leclerc s’est extrait de la bataille entre son coéquipier Carlos Sainz et les deux McLaren sur le Circuit des Amériques, où Daniel Ricciardo a donné une preuve supplémentaire qu’il s’attaque enfin aux subtilités du MCL35M à une étape cruciale de la saison. .

Au milieu du terrain, il serait juste de dire qu’aucune équipe ne s’est vraiment couverte de gloire au cours des dernières courses et trois des quatre A – Alpine, AlphaTauri et Aston Martin – rechercheront tous des performances plus impressionnantes au Mexique qu’eux. ont produit.

Le rythme n’est jamais un problème pour Pierre Gasly, mais la capacité d’AlphaTauri à tout mettre en place le jour de la course ainsi qu’en qualifications reste un problème.

Il ne serait pas surprenant de voir le Français débuter dans le top six au Mexique, comme il l’a si souvent cette année, mais rien ne s’est vraiment bien passé un dimanche pour Gasly depuis le Grand Prix des Pays-Bas – même lorsqu’il a terminé sixième en Turquie, c’était deux places plus bas que son emplacement sur la grille.

Cependant, il y a eu des signes d’amélioration de la part de son coéquipier Yuki Tsunoda, même sur des circuits qui ne lui sont pas familiers, et le centime pourrait commencer à baisser pour le Japonais de 21 ans après une première campagne difficile.

Alpine et Aston Martin ont tous deux eu leurs moments cette année, mais ont aussi probablement atteint le stade où ils veulent que 2021 se termine le plus rapidement possible dans l’espoir que 2022 et la nouvelle réglementation leur donneront un nouveau souffle.

La principale priorité des cinq dernières courses pour Alpine sera de repousser AlphaTauri pour la cinquième place, mais toutes les autres positions au classement des constructeurs ne devraient pas changer maintenant, à moins de résultats très inattendus.

Un pilote qui a encore quelque chose à défendre est Antonio Giovinazzi, pour qui la rupture de la proposition de rachat de l’équipe Alfa Romeo par Michael Andretti pourrait encore être une bouée de sauvetage.

Le siège aux côtés de Valtteri Bottas restait vacant au moment de la rédaction, bien que la probabilité la plus probable soit que le directeur de l’équipe Fred Vasseur le poursuive avec un pilote de Formule 2 à Guanyu Zhou ou Theo Pourchaire.

L’excellente série de résultats de Williams de la Hongrie à la Russie avec des points dans quatre des cinq courses semble être terminée, mais ils devraient encore avoir la mesure au Mexique d’une équipe Haas qui manque de temps pour sortir de la marque.

