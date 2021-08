Le Texas a l’obligation de protéger ses citoyens avec l’application des frontières ⋆ 10z viral

Le récent article de Margot Cleveland ici dans The Federalist a affirmé que le récent décret du gouverneur du Texas, Greg Abbott, interdisant le transport de ressortissants étrangers par des acteurs non officiels pour limiter la propagation de la variante Delta de COVID-19 n’était pas autorisé en vertu des principes constitutionnels ou de la loi fédérale.

Cleveland affirme que l’ordonnance d’Abbott est « illégale » car elle interfère avec l’autorité fédérale d’immigration et que son fondement dans la loi sur la santé publique de l’État est « sans pertinence ». Cleveland soutient également qu’« il n’y a rien [Gov.] Abbott ou les autorités étatiques et locales peuvent faire face au mépris total de l’administration Biden pour la sécurité de notre frontière sud. »

Respectueusement, les déclarations de Cleveland sont constitutionnellement inexactes, reflètent des malentendus courants des principes de base qui ancrent notre république et sont sans doute négligents du point de vue de la sécurité publique.

Les États sont des entités souveraines

Le défaut fondamental de cet argument est le rejet des concepts doubles et complémentaires de la souveraineté des États et du fédéralisme. En clair, les États américains sont des entités souveraines, pas des provinces. Notre système est structurellement et fondamentalement différent de pratiquement toutes les autres structures gouvernementales nationales dans le monde.

Parce que nos États sont des souverains – avec leurs propres constitutions, lois et obligations envers leurs citoyens – et non de simples appendices de notre gouvernement fédéral, ils sont autorisés à exercer un pouvoir substantiel et non symbolique sur leur propre territoire. Une affirmation selon laquelle les États fonctionnent dans un domaine d’autorité basée sur la permission ou symbolique est tout simplement fausse.

La souveraineté de l’État, et le pouvoir basé sur les électeurs qui accorde cette souveraineté, est à son tour une composante essentielle du fédéralisme, qui fournit les freins et contrepoids qui protègent nos libertés. N’oubliez pas qu’il existe deux types cruciaux de fédéralisme à l’œuvre dans notre système : le fédéralisme horizontal et le fédéralisme vertical. Lorsque la plupart des Américains parlent de fédéralisme, ils parlent probablement de fédéralisme horizontal, les trois branches du gouvernement fédéral, les branches législative, exécutive et judiciaire. Ces branches égales se gardent ostensiblement en échec et empêchent les excès.

Mais le fédéralisme vertical est tout aussi important, sinon plus, que le fédéralisme horizontal. La même philosophie des freins et contrepoids derrière la conception à trois branches de notre gouvernement fédéral ne fait pas moins partie de l’interaction entre les gouvernements des États et le gouvernement fédéral.

Les fondateurs, qui ont créé le gouvernement fédéral au profit des États, ne pensaient pas que les États se comporteraient simplement comme des morceaux d’un gouvernement centralisé. Ils comptaient pleinement sur les États protégeant jalousement leur pouvoir et repoussant les excès fédéraux si nécessaire. En effet, il y a de bonnes chances que la Constitution des États-Unis n’ait jamais été ratifiée du tout si les États avaient été informés qu’ils cédaient volontairement les pouvoirs de leurs États à un gouvernement centralisé.

Les États peuvent absolument contrôler leurs propres ressources

Appliqués à la situation actuelle, la souveraineté des États et le fédéralisme vertical autorisent absolument Abbott et tout autre gouverneur – républicain, démocrate ou autre – à servir leurs citoyens dans les limites de leurs constitutions, lois et obligations d’État. Ici, nous avons ce qu’est le leadership du gouvernement de l’État qui donne une instruction aux fonctionnaires financés par l’État pour protéger la santé publique des citoyens de l’État dans une situation où le gouvernement fédéral a choisi de se soustraire à ses obligations de le faire.

Une affirmation selon laquelle la doctrine constitutionnelle de la préemption, qui interdit aux États de fonctionner dans des domaines exclusivement réservés à l’action fédérale, interdit l’ordonnance d’Abbott est non seulement inexacte, mais soulève également des questions importantes sur ce qui se passe lorsque le gouvernement fédéral revendique l’autorité de préemption mais abdique ensuite cette autorité . Appelez cela une portée excessive en sommeil.

Dans son article, Cleveland note que le ministère de la Justice de l’administration Biden a fait valoir devant un tribunal fédéral que l’ordonnance d’Abbott “viole la clause de suprématie car elle perturbe les opérations fédérales d’immigration au Texas”. La plupart des Texans trouveraient cet argument quelque peu comique dans la mesure où, selon la plupart des témoignages, il n’y a pratiquement aucune application de l’immigration au Texas, ni ailleurs le long de la frontière américano-mexicaine, d’ailleurs. L’argument de l’administration Biden est l’équivalent intellectuel d’un pilote dirigeant un avion au sol tout en empêchant quelqu’un d’essayer de sauver le vol en affirmant que seul le pilote est autorisé à piloter l’avion.

Cleveland implique également que le rôle le plus significatif – ou même le seul – du Texas ici est de mettre en évidence l’hypocrisie de l’administration Biden et éventuellement de gagner une sorte de conversation nationale. Elle a raison de dire que l’administration Biden se livre à une hypocrisie flagrante en libérant des centaines de milliers de ressortissants étrangers potentiellement positifs au COVID-19 sur le sol américain tout en faisant pression pour de nouvelles restrictions inhibant les droits des citoyens américains.

Néanmoins, il est inexact de dire que le travail d’un État face aux abus fédéraux est de gagner un combat de messagerie, mais sinon de se retirer et d’attendre le sauvetage fédéral. Cette perspective approche le mépris négligent, car elle soutient essentiellement que les gouvernements étatiques et locaux n’ont aucun rôle dans la sécurité publique lorsque notre gouvernement fédéral ne parvient pas à assurer la sécurité du public.

La conduite préjudiciable de l’administration Biden est évidente pour la plupart des Américains, mais le Texas – et d’autres États – ne sont pas des spectateurs dans cette guerre pour la sûreté, la sécurité et la primauté des Américains. La Constitution n’est pas un pacte de suicide. Les solutions à venir nécessiteront une affirmation plus agressive de la souveraineté de l’État, une action plus agressive de l’État pour protéger ses citoyens et une compréhension et une appréciation plus approfondies de ce que notre Constitution non seulement permet, mais exige.

John A. Zadrozny est le directeur du Center for Homeland Security and Immigration de l’America First Policy Institute. Avant de rejoindre l’.I, Zadrozny a occupé plusieurs postes au sein de l’administration Trump, y compris plus récemment en tant qu’assistant adjoint du président au bureau du conseiller principal pour la politique.