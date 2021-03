Le Texas atteint un record de cas de COVID bas, 3 semaines après la levée de toutes les restrictions pandémiques ⋆ .

Le 2 mars, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé qu’il levait toutes les restrictions gouvernementales visant à limiter la propagation du COVID-19.

«Je viens d’annoncer que le Texas est OUVERT à 100%, a tweeté Abbott. « TOUT. J’ai également mis fin au mandat du masque à l’échelle de l’État. «

Je viens d’annoncer que le Texas est OUVERT à 100%. TOUT. J’ai également mis fin au mandat de masque à l’échelle de l’État. – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 2 mars 2021

La décision d’Abbott a fait sensation parmi les politiciens et les experts en santé publique, bien que de nombreux autres États aient fonctionné sans restrictions pendant des mois.

«Le fait que le gouverneur Abbott n’écoute pas la science et les conseils médicaux coûtera la vie aux Texans», a averti le représentant Joaquin Castro dans un communiqué. «La chose la plus simple que tout le monde puisse faire pour ralentir la propagation du COVID est de porter un masque et de garder une distance sociale.»

«La levée des mesures par ces États… est tout à fait prématurée», a déclaré Jennifer Nuzzo, chercheuse principale au Johns Hopkins Center for Health Security, à la BBC.

«Ils essaient de faire du bon travail pour assurer la sécurité de tout le monde. Bien sûr, ils veulent s’ouvrir. Mais se débarrasser des masques me semble tout simplement ignorant », a déclaré l’entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich.

« Un record bas »

Près d’un mois après l’annonce d’Abbott, les données sont disponibles.

«Les cas de coronavirus ont chuté à un niveau record au Texas environ trois semaines après que l’État a levé son mandat de masque et rouvert des entreprises», rapporte Newsweek.

Le magazine d’information faisait référence à de nouvelles données vantées par Abbott montrant que l’État de Lone Star a vu son taux de positivité COVID sur 7 jours, le pourcentage de tests positifs, atteindre un nouveau plus bas – 4,95% – tandis que les hospitalisations ont atteint un plus bas en six mois.

Aujourd’hui, le taux de positivité Covid à 7 jours a chuté à un nouveau plus bas enregistré: 4,95% Les hospitalisations ont chuté à un plus bas depuis 6 mois Cette semaine, nous avons 1 million de premiers vaccins disponibles Tout le monde se qualifie maintenant pour un tir. Ils sont fortement recommandés pour éviter de contracter Covid mais toujours volontaires – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 28 mars 2021

«Selon les services de santé du département d’État du Texas, au moins 1 900 nouveaux cas de virus ont été signalés dimanche, soit le nombre quotidien le plus bas que l’État ait vu depuis début juin», rapporte Newsweek. «Les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis montrent que le nombre moyen mobile de cas sur sept jours au Texas est tombé au niveau le plus bas depuis la mi-juin.»

Le Texas n’est pas seul

Les chiffres du Texas sont encourageants, mais ils ne sont pas particulièrement uniques.

Le même jour qu’Abbott a fait son annonce, le Mississippi a déclaré qu’il levait également toutes les restrictions étatiques. Le modèle de cas du Mississippi ressemble nettement à celui du Texas.

Les partisans du verrouillage perdent la guerre des données. Le Texas et le Mississippi ont annoncé le 2 mars qu’ils levaient TOUTES les restrictions à la pandémie (y compris les mandats de masque) malgré les tordures massives des médias. C’était il y a près d’un mois. Le résultat? Enregistrez les cas bas. pic.twitter.com/MVcEg6FcMU – Jon Miltimore (@ miltimore79) 29 mars 2021

Malgré les avertissements répandus selon lesquels le Texas et le Mississippi risquaient inutilement la vie de leurs citoyens, les deux États ont vu les cas et les décès diminuer après la levée de toutes les restrictions. Pourquoi?

Une réponse pourrait être que les résidents du Texas et du Mississippi ont continué à prendre des précautions raisonnables, comme le recommandaient les responsables de la santé publique de ces États.

Par exemple, Thomas Dobbs, le responsable de la santé publique du Mississippi, a exhorté les gens à continuer à faire preuve de discrétion et à faire preuve de prudence malgré l’absence de restrictions légales.

«Faites des choses à l’extérieur, ne vous regroupez pas à l’intérieur avec beaucoup de monde», a déclaré Dobbs lors d’une conférence de presse avec le gouverneur lors de l’annonce de la fin des restrictions. «Vous pouvez attraper COVID. Et nous pouvons tout gâcher.

L’action volontaire est toujours meilleure

Dès le début de la pandémie, on craignait que les Américains ne fassent preuve de prudence et de prudence sans la lourde main de la force. Mais cette préoccupation a toujours été exagérée. Les preuves montrent que les Américains prenaient des précautions bien avant que les représentants du gouvernement n’imposent des restrictions radicales.

«Les Américains vivant dans des États rouges semblent avoir pris la crise très au sérieux; les données montrent que les résidents restaient chez eux bien avant que leurs gouverneurs n’émettent des ordres de rester à la maison », a souligné FiveThirtyEight en mai, citant une étude de Cuebiq, une société de données privée qui évaluait les mouvements de personnes via des données GPS.

Cela suggère que les gens sont plus que capables de prendre des précautions – maintenir l’espace, se laver les mains, porter un masque – qu’elles jugent raisonnables sans être forcées.

Le recours à la force dans le cas de la pandémie a semblé naturel à beaucoup car il découlait d’un désir de protéger les gens contre un virus mortel, mais c’était une erreur.

«Chaque fois que nous abandonnons la coopération volontaire et essayons de faire le bien en utilisant la force, la mauvaise valeur morale de la force l’emporte sur les bonnes intentions», a observé l’économiste lauréat du prix Nobel Milton Friedman dans son livre Is Capitalism Humane?

Les données provenant du Texas et du Mississippi (ainsi que de la Floride) sont une preuve supplémentaire que les avantages de cette force ont été survendus. Une abondance de recherches suggère que les verrouillages ne produisent que très peu (voire rien du tout); pendant ce temps, leurs préjudices sont évidents (bien que souvent ignorés par les partisans du verrouillage).

Il est temps que les Américains reconnaissent que les verrouillages sont des politiques nées de la peur qui ont causé des dommages irréparables: destruction économique, augmentation des suicides, abus de drogues et d’alcool et augmentation de la pauvreté.

Heureusement, en raison du système de fédéralisme, qui répartit le pouvoir entre les États, cette vérité est enfin révélée. Bientôt, il sera reconnu.

«Toute vérité passe par trois étapes», a dit le philosophe allemand Arthur Schopenhauer (peut-être apocryphe). «Premièrement, il est ridiculisé. Deuxièmement, il est violemment opposé. Troisièmement, il est accepté comme allant de soi. »

L’échec des verrouillages et d’autres restrictions gouvernementales en sont encore à la deuxième étape. Mais la troisième étape approche rapidement.

