Le Texas autorise les banques autorisées par l’État à détenir des crypto-monnaies au nom de leurs clients

Les banques agréées par l’État du Texas peuvent désormais détenir des crypto-monnaies au nom de leurs clients. Le Texas Department of Banking a publié un avis le 10 juin, affirmant que les banques doivent disposer de protocoles efficaces pour une gestion efficace des risques associés. En dehors de cela, ils doivent continuer à se conformer.

Selon l’avis, les banques agréées par l’État du Texas ont fourni à leurs clients la garde d’un grand nombre d’actifs. À cette fin, le Texas Department of Banking a conclu que le pouvoir de fournir des services de garde crypto existe déjà en vertu du Texas Finance Code §32.001. Bien que le département reconnaisse que la garde et la garde de la cryptographie différeront des actifs traditionnels, il ne pense pas que ce sera un problème, à condition que les protocoles susmentionnés soient en place.

Dans cet esprit, le département a déclaré que les banques devraient choisir les services de garde crypto qu’elles proposent en fonction de leur expérience. En offrant aux banques des options de garde de crypto-monnaie qu’elles peuvent utiliser, le département a déclaré que les institutions financières intéressées pourraient permettre aux utilisateurs de garder le contrôle total de leurs avoirs en crypto-monnaie et de ne prendre qu’une copie des clés privées de leur portefeuille. Alternativement, les banques peuvent demander à leurs clients de transférer leurs avoirs en crypto-monnaie vers leur portefeuille et de créer de nouvelles clés privées pour une garde en toute sécurité.

Prioriser la sécurité des fonds des clients

Selon le Texas Department of Banking, les banques agréées par l’État peuvent offrir des services de garde crypto avec des capacités fiduciaires ou non fiduciaires. En adoptant une approche non fiduciaire, les banques conserveront les crypto-monnaies de leurs clients et permettront aux clients de conserver le titre légal de leurs avoirs. Dans ce cas, l’étendue des obligations des banques dépendra de leur accord avec leurs clients. Cependant, ils doivent assurer la sécurité des fonds dont ils ont la garde et les restituer sains et saufs aux clients sur demande.

Pour utiliser une approche de conservation de crypto-monnaie fiduciaire, les banques doivent disposer de pouvoirs de confiance. Apparemment, cela pourrait obliger les banques à modifier leurs statuts et/ou à se conformer au Texas Administrative Code 7 §3.23. En offrant des services de garde à titre fiduciaire, les banques auront le pouvoir de gérer les crypto-monnaies de la même manière qu’elles le font avec d’autres actifs.

En plus de garder un œil sur les clients, l’avis a averti que les banques doivent faire preuve de diligence raisonnable pour comprendre les risques liés à l’offre de garde crypto. Pour les banques qui décident d’aller de l’avant avec l’offre de ce service, l’avis suggère la mise en place de systèmes efficaces de gestion des risques. Avec de tels systèmes, les banques seront en mesure de mesurer, surveiller et contrôler une variété de risques associés à la conservation des crypto-monnaies.

