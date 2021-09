Le Texas Fetal Heartbeat Bill entre en vigueur après que la Cour suprême a refusé d’agir

(peakSTOCK/.)

Une loi du Texas interdisant les avortements après qu’un battement de cœur fœtal puisse être détecté est entrée en vigueur mercredi matin après que la Cour suprême et une cour d’appel fédérale n’ont pas donné suite aux demandes d’urgence de suspendre la loi.

La loi a été signée par le gouverneur Greg Abbott en mai et a été contestée par divers prestataires d’avortement. Un rythme cardiaque fœtal peut généralement être détecté vers la sixième semaine de grossesse. Douze autres États ont adopté des lois sur le rythme cardiaque fœtal, mais ils ont tous été invalidés par les tribunaux, faisant du Texas le premier État à mettre en œuvre avec succès la mesure, selon l’Associated Press.

La législature du Texas “a travaillé ensemble sur une base bipartite pour adopter un projet de loi que je suis sur le point de signer qui garantit que la vie de chaque enfant à naître qui a un battement de cœur sera sauvée des ravages de l’avortement”, a déclaré Abbott avant de signer la législation. .

La jurisprudence de la Cour suprême interdit l’interdiction de l’avortement avant le stade de la viabilité fœtale, qui survient généralement vers 20 semaines, mais a été réduite ces dernières années grâce aux progrès de la médecine.

Pour tenter d’éviter des poursuites potentielles, les représentants de l’État du Texas ne sont pas autorisés à appliquer la nouvelle loi. Au lieu de cela, il accorde aux citoyens privés de n’importe où aux États-Unis le droit de poursuivre quelqu’un qui aide une femme à avorter au Texas (la femme qui avorte ne peut pas être poursuivie en vertu de la nouvelle loi). Les prestataires d’avortement et toute personne impliquée dans la réalisation de la procédure, y compris quelqu’un qui conduit une femme à une clinique d’avortement, seraient passibles d’une amende de 10 000 $ en cas de poursuite.

Une poursuite visant à contester une loi comme inconstitutionnelle pourrait désigner des représentants de l’État comme accusés.

La loi « réduirait immédiatement et catastrophiquement l’accès à l’avortement au Texas, interdisant les soins à au moins 85 % des patientes ayant subi un avortement au Texas (celles qui sont enceintes de six semaines ou plus) et obligeant probablement de nombreuses cliniques d’avortement à fermer”, déclarent les cliniques et les prestataires d’avortement. dans leur demande d’urgence à la Cour suprême pour suspendre l’application de la loi.

La Cour suprême devrait examiner une contestation de Roe v. Wade au cours du prochain mandat, qui commence en octobre. L’affaire concerne une loi du Mississippi qui interdit l’avortement après 15 semaines.

