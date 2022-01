Le Texas GOP embrasse COVID-19, attaque les masques, le vote et les pronoms

Au milieu d’une pandémie mondiale, qu’est-ce qui pourrait être plus important pour ceux qui occupent un poste de direction que… d’essayer de « déclencher » les personnes avec lesquelles ils ne sont pas d’accord ? Eh bien, peut-être garder la population en sécurité, pourrait-on penser – mais le Texas GOP fait tout son possible pour s’assurer que personne ne suppose à tort que les gens sont leur priorité.

[Photo by Montinique Monroe/.]

Au lieu de cela, le parti a utilisé son profil sur les réseaux sociaux pour protester contre le droit de vote, se vanter que son refus COVID-19 et ses attaques contre l’accès au vote rendent les gens mécontents et lance une dernière tentative de trolling faible concernant les masques.

Vendredi, le compte Twitter du Texas GOP a publié un mème liant les tests COVID-19 et les droits de vote, suggérant que l’augmentation des tests est la preuve qu’il n’y a pas besoin de bulletins de vote postal.

Si vous pouvez faire la queue pour un test covid, vous pouvez faire la queue pour voter. pic.twitter.com/Y8YrKEspYP – Texas GOP (@TexasGOP) 7 janvier 2022

« Si vous pouvez faire la queue pendant des heures pour [COVID-19] tests, vous pouvez voter en personne », a déclaré le mème – sans reconnaître, bien sûr, les nombreuses personnes immunodéprimées et ne faisant pas la queue pour les tests COVID-19, ainsi que le risque d’être malade lors des élections jour et incapable de se rendre aux bureaux de vote.

Lorsque les gens ont commencé à souligner à quel point cette ligne de rhétorique est dangereuse, à la fois pour la santé publique et la démocratie, le récit a riposté, se vantant d’avoir « rendu fous les pronoms dans les gens bio ». Cependant, le Texas GOP n’a pas dû obtenir autant de réponse qu’il l’espérait, car il a enchaîné avec une autre tentative de pêche à la traîne au niveau de l’école élémentaire : « Les masques sont stupides ! »

Les masques sont stupides – Texas GOP (@TexasGOP) 7 janvier 2022

Le but était-il d’exprimer des opinions politiques sincères sur l’intégrité électorale, l’efficacité des masques et la science du genre ? Si tel est le cas, le Texas GOP ne l’a certainement pas montré lorsqu’il a publié une capture d’écran se vantant que les tweets avaient entraîné une tendance sur Twitter, et a invité tous ceux qui s’exprimaient à « pleurer davantage ».