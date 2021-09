Le Texas GOP voit la crise frontalière des migrants haïtiens comme une opportunité politique

Au milieu d’un afflux de migrants haïtiens, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, tente à nouveau de susciter la peur d’une crise à la frontière.

Jeudi, il a déclaré qu’il avait ordonné aux soldats de l’État et à la Garde nationale du Texas de « fermer six points d’entrée le long de la frontière sud » sous la direction des autorités fédérales de l’immigration alors que des milliers de migrants haïtiens attendent leur tour pour entrer aux États-Unis sous pont international de la ville de Del Rio, dans le sud-ouest du Texas.

Mais Abbott a fait marche arrière quelques heures plus tard, affirmant que l’administration Biden avait “fait volte-face” dans sa demande d’aide de l’État. Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré qu’il ne demandait pas au Texas de l’aider à fermer les ports d’entrée et que ce serait une “violation de la loi fédérale pour la Garde nationale du Texas de le faire unilatéralement”.

La situation à Del Rio – où plus de 12 000 migrants campent dans des conditions de plus en plus sordides sans accès adéquat à l’eau, à la nourriture et à l’assainissement – est de plus en plus dramatique d’un point de vue humanitaire. La plupart de ces migrants sont originaires d’Haïti et envisagent de demander l’asile aux États-Unis, comme c’est leur droit en vertu du droit fédéral et international.

Au cours des derniers mois seulement, Haïti a souffert d’une crise politique résultant de l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet, de la violence des gangs qui en a résulté et des deux coups d’un tremblement de terre de magnitude 7,2 et d’une tempête tropicale qui a fait environ 2 200 morts et plusieurs milliers d’autres. blessés ou portés disparus. Ces conditions semblent avoir poussé plus d’Haïtiens à faire le voyage perfide jusqu’à la frontière américaine : les autorités fédérales de l’immigration ont rencontré plus de 30 000 Haïtiens au cours de cet exercice, près de six fois le nombre rencontré au cours de l’exercice précédent.

Mais Abbott a cherché à transformer cette crise humanitaire en une crise de sécurité conçue pour attirer les électeurs républicains de son État, qui ont longtemps identifié l’immigration et la sécurité des frontières comme les principales priorités des sondages d’opinion. Il a déclaré au Texas Tribune qu’il essayait « d’arrêter ces [migrant] caravanes de envahir notre État » et a décrit les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis comme « submergés par le chaos ». Cela correspond à sa récente rhétorique essayant de diaboliser les migrants arrivant à la frontière sud en tant que contrevenants et porteurs de maladies.

D’autres républicains du Texas ont emboîté le pas, dont le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, qui a mis en garde vendredi lors d’un segment de Fox News contre une “invasion” de migrants qui pourraient “prendre le contrôle de notre pays sans tirer un coup de feu”.

C’est un stratagème politique pour frapper le président Joe Biden sur un point faible perçu et poursuivre le type de politiques d’immigration restrictives que l’ancien président Donald Trump a popularisées et fait une priorité. Mais malgré les efforts des républicains du Texas pour présenter Biden comme un démocrate « aux frontières ouvertes », l’attaque n’est pas enracinée dans la vérité : le président a maintenu les politiques de l’ère Trump conçues pour empêcher les migrants d’entrer, qu’ils aient ou non des demandes d’asile légitimes.

S’il y a une crise à la frontière, c’est une crise humanitaire, commencée sous l’administration Trump et exacerbée par Biden.

Les conditions du camp de migrants de Del Rio, brièvement expliquées

Les conditions dans le camp de migrants de Del Rio se détériorent rapidement et le maire de la ville, Bruno Lozano, a déclaré une catastrophe locale comme moyen d’obtenir une aide de l’État et du gouvernement fédéral.

De nombreux migrants ont dû survivre à un voyage dangereux juste pour se rendre à la frontière, se rendant au Costa Rica avant de traverser une étendue de forêt tropicale dense et dangereuse entre la Colombie et le Panama connue sous le nom de Darien Gap et d’échapper aux autorités mexicaines de l’immigration.

Ils attendent une chance d’être traités par les autorités américaines de l’immigration, qui sont débordées car elles doivent également traiter des dizaines de milliers de réfugiés afghans attendant de venir aux États-Unis. Cela pourrait prendre jusqu’à deux semaines pour que les migrants arrivent au premier rang.

Les migrants ont été contraints de rester à l’ombre du pont afin d’atténuer le risque de coup de chaleur avec des températures atteignant plus de 100 degrés vendredi. Il n’y a que 20 toilettes portables pour accueillir une population croissante dans le camp, qui devrait augmenter de 8 000 supplémentaires dans les prochains jours. Ils dorment sur la terre la nuit et traversent le Rio Grande pour acheter leur propre nourriture au Mexique.

Cela rappelle d’autres camps de migrants du côté mexicain de la frontière à Matamoros et Reynosa mais peut-être encore plus de fortune.

Abbott continue de semer la peur à propos de la frontière

Ce n’est pas la première fois qu’Abbott cherche à faussement présenter un groupe de migrants à la frontière comme une menace pour la sécurité publique afin d’éveiller les attitudes anti-immigrés dans sa base.

Au cours des derniers mois seulement, il a émis un décret autorisant les agents de la sécurité publique à arrêter et à dérouter les véhicules soupçonnés de transporter des migrants atteints de Covid-19, bien que la mesure ait été bloquée devant un tribunal fédéral pour l’instant.

Il a demandé aux régulateurs de la garde d’enfants du Texas de révoquer les licences des établissements qui hébergent des enfants migrants et des soldats de l’État pour emprisonner les migrants pour des crimes commis par l’État, tels que l’intrusion sur une propriété privée lorsqu’ils traversent la frontière.

Et il essaie de terminer le mur le long de la frontière du Texas, en promettant un « acompte » de 250 millions de dollars prélevé sur les fonds de secours en cas de catastrophe de l’État – de l’argent qui aurait pu aider ceux qui se remettent encore des tempêtes de l’hiver dernier ou qui luttent sous le fardeau de la pandémie. Et il a financé participatif près de 500 000 $ supplémentaires au 23 juin. (Bien que ce soit encore une goutte dans le seau de ce dont il pourrait avoir besoin pour terminer le projet, qui, selon le gouvernement fédéral, pourrait coûter jusqu’à 46 millions de dollars par mile dans certains secteurs de la frontière .)

Il a également joué un rôle non négligeable dans la création de la fausse perception selon laquelle les migrants traversant la frontière sont à l’origine de la flambée de coronavirus de son État, qui se propage en grande partie parmi les non vaccinés et laisse les hôpitaux sans suffisamment de lits de soins intensifs.

Ils « autorisent un laissez-passer gratuit aux États-Unis [for] personnes avec une forte probabilité de Covid, puis propager ce Covid dans nos communautés », a-t-il déclaré dans une interview plus tôt cette année sur Fox News.

Il y a des indications que ce genre de rhétorique est en train de prendre racine. Au niveau national, un récent sondage Axios a révélé que près de 37% des Américains non vaccinés blâment les « voyageurs étrangers aux États-Unis » pour l’augmentation des cas de Covid-19.

Les données disponibles n’ont pas montré que les migrants à la frontière étaient plus susceptibles que les citoyens américains d’être testés positifs pour Covid-19. En mars, le chef par intérim de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) a déclaré au Congrès que moins de 6% des migrants à la frontière avaient été testés positifs pour Covid-19, un pourcentage inférieur au taux de positivité du Texas à l’époque.

Mais malgré le fait que les déclarations d’Abbott soient fausses, il ne fait face à aucune conséquence politique négative pour continuer à vilipender les immigrés. Ce que ses singeries ont fait, cependant, est d’obscurcir le rôle que l’administration Biden a joué dans la création des problèmes actuels à la frontière américano-mexicaine.

Biden n’est pas responsable du type de crise de sécurité et de santé publique associée à une frontière incontrôlable qu’Abbott a cherché à fabriquer. Mais en continuant à poursuivre des politiques conçues pour empêcher la grande majorité des personnes arrivant à la frontière sud d’entrer, Biden crée une crise humanitaire.

Biden a déjà effectivement fermé la frontière à la plupart des migrants

Malgré les promesses d’instaurer une politique d’immigration plus humaine, l’administration Biden s’est accrochée aux restrictions aux frontières liées à la pandémie, connues sous le nom de politique du titre 42, mises en œuvre par l’administration Trump l’année dernière. Depuis mars 2020, cette politique a été utilisée pour expulser rapidement plus d’un million de migrants, sans audition devant un juge de l’immigration. (Un juge fédéral a partiellement bloqué la politique, à compter du 30 septembre, et l’administration Biden a fait appel de cette décision.)

Biden relance également la politique de «Rester au Mexique» de Trump, en vertu de laquelle des dizaines de milliers de migrants ont été contraints d’attendre au Mexique pour leurs audiences aux États-Unis, et il a repris rapidement l’expulsion de familles à la frontière américano-mexicaine. Pendant tout ce temps, son message aux migrants a été « ne venez pas », même si beaucoup d’entre eux fuient des conditions invivables, un peu comme ceux que fuient les réfugiés afghans – des problèmes allant de la violence des gangs à la dévastation liée au climat.

À l’égard des Haïtiens en particulier, les politiques de Biden sont apparues incohérentes. Il a permis à plus de 100 000 Haïtiens vivant déjà aux États-Unis de demander le statut de protection temporaire. Mais en même temps, il a continué à empêcher les Haïtiens qui attendaient de l’autre côté de la frontière américano-mexicaine d’entrer en vertu du Titre 42 et, au choc des défenseurs des immigrés, a repris mercredi les vols d’expulsion vers Haïti malgré les troubles persistants dans le pays.

Le Mexique a récemment commencé à refuser de prendre les Haïtiens expulsés en vertu du titre 42. C’est pourquoi les Haïtiens bloqués à Del Rio sont lentement traités par les autorités américaines de l’immigration et autorisés à entrer aux États-Unis, où la plupart seront probablement libérés avec des instructions pour comparaître devant un tribunal de l’immigration. à une date ultérieure.

Mais si Biden l’avait fait, ils ne seraient pas du tout autorisés à traverser.

