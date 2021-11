Le Texas licencie Jeff Banks pour la controverse sur les singes des assassins de pôle ?

L’entraîneur des équipes spéciales de football du Texas, Jeff Banks, s’est retrouvé au centre d’une controverse particulièrement inhabituelle cette semaine.

La partenaire de Jeff, Danielle (Dani) Banks, aurait hébergé une maison hantée le week-end dernier à laquelle elle a invité les enfants et les adultes du quartier. Malheureusement, les choses ont vite mal tourné.

pic.twitter.com/6vMYAz9mFe – Tom Campbell (@thomasgcampbell) 2 novembre 2021

Apparemment, comme le raconte l’histoire, le singe de compagnie de Danielle aurait mordu un jeune trick-or-treater. Elle a semblé le confirmer dans une série de tweets qui ont été capturés en ligne avant d’être finalement supprimés.

La gravité de la blessure subie par l’enfant en question semble être incertaine, mais les faits de base selon lesquels quelque chose s’est produit semblent être confirmés.

L’histoire ne s’arrête pas là, cependant.

Danielle serait une (peut-être une ancienne) strip-teaseuse sous le pseudonyme de Pole Assassin. Elle est apparemment apparue dans l’émission « The Jerry Springer » en 2017, montrant ses compétences au monde.

@Pole_Assassin = #GOAT!!!! Est-ce le plus grand danseur de pole à avoir jamais atteint notre scène? #JerrySpringer pic.twitter.com/TJvM8yu3qE – Le Jerry Springer Show (@SpringerTV) 23 novembre 2017

Ce tweet semble corroborer cela :

Il y a encore plus de preuves visuelles d’un singe incorporé dans divers actes :

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant? Eh bien, Jeff est actuellement dans sa première année avec les Longhorns après trois saisons en Alabama. Il est considéré comme un recruteur de premier plan, mais c’est évidemment très embarrassant pour toutes les parties concernées.

Le Texas finira-t-il par renvoyer Jeff à cause de cet incident ? Probablement pas. D’autant plus que ce n’était même pas son singe qui aurait mordu un enfant. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que cela le met probablement sur une glace plus mince qu’il ne l’aurait probablement été autrement.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Cela a été une année étrange dans le football universitaire. Entre un journaliste de la SEC fustigé pour sa garde-robe trop «révélatrice» et l’intimidation manifeste du personnel de l’équipe, cela semble tout simplement plus normal.

Quelles manigances étranges ce sport nous apportera-t-il pour le reste de 2021? Le temps nous le dira.

En rapport: Les Titans se sont-ils fait arrêter en trichant dans Win Over Colts (Vidéo)