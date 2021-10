Le Texas obtient une victoire dans un procès contre la loi sur la « liberté d’expression »

Un juge fédéral a décidé vendredi que le Texas pouvait rechercher des fichiers sur la modération de contenu sur Facebook et Twitter.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, peut demander des informations limitées aux géants de la Big Tech concernant la modération de leur contenu. Facebook et Twitter faisaient partie des entreprises qui ont poursuivi le Texas pour une nouvelle loi exigeant la « liberté d’expression » en ligne, selon Bloomberg :

« La décision permet à Paxton de rechercher des documents et de déposer des employés chez des membres de NetChoice et de la Computer & Communications Industry Association – mais seulement s’ils sont touchés par la loi interdisant aux plateformes de suspendre les utilisateurs en raison de leurs opinions politiques. La loi, qui s’applique aux sociétés de médias sociaux comptant plus de 50 millions d’utilisateurs mensuels, entre en vigueur le 2 décembre.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et l’ancien président Donald Trump font partie des éminents républicains appelant à une réforme des médias sociaux et à des sanctions plus sévères pour les grandes entreprises technologiques qui censurent le contenu de manière discriminatoire.

« Le Texas a adopté une loi interdisant à Facebook, Twitter et Google de supprimer les points de vue conservateurs », a tweeté Abbott. « Ils nous ont poursuivis. Désormais, un juge fédéral laissera le Texas chercher des documents internes sur la manière dont il modère le contenu. C’est sur le point de devenir intéressant.

Des groupes commerciaux comme NetChoice soutiennent que la loi, qui est similaire à la nouvelle loi sur la liberté d’expression de la Floride, obligera les plateformes à héberger un contenu extrême avec lequel elles ne sont pas d’accord et a déclaré que la demande de découverte visait à « contrarier davantage » les groupes commerciaux.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez votre représentant local et exigez que Big Tech reflète le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.

Lien source