Le Texas perd une recrue prisée au milieu d’un match de l’État du Kansas

Même un jour où le football texan a gagné, il a quand même trouvé un moyen de perdre.

Tôt vendredi matin, les Longhorns affrontaient les Wildcats de l’État du Kansas.

Compte tenu de la course embarrassante du Texas depuis le match de l’Oklahoma, personne n’attendait grand-chose de Steve Sarkisian and Co. Étonnamment, les Longhorns ont trouvé un moyen de jouer décemment tout au long et ont finalement remporté une victoire 22-17.

Malheureusement, les célébrations n’ont pas duré longtemps.

Il s’avère qu’à mi-chemin du match de vendredi, l’espoir du receveur quatre étoiles de Lewisville High School, Armani Winfield, a choisi de se retirer du Texas.

pic.twitter.com/tojrgL6h8l – Armani « BADGUY » Winfield (@armani_winfield) 26 novembre 2021

Aïe.

En janvier 2021, Winfield est devenu l’engagement original de Sarkissian, signant peu de temps après que le Texas l’ait annoncé comme entraîneur-chef de football du programme. Il est clair et compréhensible que sa confiance s’est depuis effondrée.

Winfield est désormais le sixième dégagement des Longhorns de la classe de recrutement 2022.

Compte tenu de tous les rapports troublants qui ont émergé du Texas au cours de la dernière saison, y compris le plus récemment selon lequel les joueurs sont joués en fonction de la race, les jeunes peuvent difficilement être blâmés pour avoir abordé le programme avec prudence.

C’est une façon de célébrer le divorce de Johnny Manziel. https://t.co/jQ28nDRqn1 – Jeu 7 (@game7__) 24 novembre 2021

Les Longhorns finiront-ils à un moment donné par regagner la confiance et l’esprit des jeunes recrues à travers le pays ? Le temps nous le dira.

Mais pour l’instant – il est clair que le programme a beaucoup de travail à faire à cet égard.

