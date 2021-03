Le Texas poursuit le Wyoming avec une proposition de loi sur la cryptographie, mais des défis demeurent

Tout est plus grand au Texas, mais en ce qui concerne la législation sur la cryptographie, cela ne semble pas être le cas … pour l’instant. Le 12 mars 2021, le représentant du Texas, Tan Parker, a présenté le projet de loi d’amendement du code commercial uniforme, également connu sous le nom de UCC, (House Bill 4474) pour mieux adapter le droit commercial à l’innovation de la blockchain et à la réglementation des actifs numériques.

Plus précisément, le projet de loi d’amendement du Texas UCC vise à reconnaître les monnaies virtuelles en vertu du droit commercial. Lee Bratcher, président du Texas Blockchain Council – une organisation récemment créée en tant qu’association commerciale destinée à faire du Texas un leader de la croissance nationale de la blockchain – a déclaré à Cointelegraph que le Texas Blockchain Council travaillait en étroite collaboration avec les législateurs du Texas pour rédiger ce projet de loi, notant que s’il était adopté , cela changerait le droit des affaires autour de la définition des monnaies numériques et de la définition juridique du contrôle:

«Le Texas Blockchain Council a travaillé avec la commission du droit uniforme autour du libellé du projet de loi d’amendement de l’UCC, ainsi que d’autres parties prenantes pour s’assurer qu’ils sont tous à l’aise avec le langage.»

Le Texas vise à se classer deuxième après le Wyoming, mais des inquiétudes demeurent

Selon Bratcher, HB 4474 est similaire à ce que le Wyoming fait déjà avec sa loi sur les actifs numériques, qui a été adoptée le 26 février 2019 et mise en vigueur le 1er juillet 2019. «Si le projet de loi d’amendement UCC est adopté, le Texas le ferait. consolider une position de leader aux côtés d’États comme le Wyoming qui ont déjà ouvert la voie vers la clarté de la réglementation », a commenté Bratcher.

Bien que notables, il reste quelques défis non résolus. Caitlin Long, chef de l’exploitation et fondateur d’Avanti Financial Group – une banque du Wyoming créée pour servir de pont entre les actifs numériques et le système de paiement en dollars américains – a déclaré à Cointelegraph que HB 4474 est similaire à la loi du Wyoming sur un point: il vise à définir monnaies virtuelles. Longtemps déclaré:

«C’est un énorme avantage, car dans la plupart des États américains, le statut juridique du Bitcoin n’est pas clair, ce qui signifie que les juges n’ont pas de feuille de route pour trancher les différends et que les parties n’ont pas de clarté quant à leurs droits et obligations.»

Long a en outre noté que si le HB 4474 passe, le Texas rejoindra le Wyoming en tant que seul État américain à clarifier ce domaine critique de la loi. «Les lois du Texas et du Wyoming le font de la bonne manière, c’est-à-dire de reconnaître le contrôle de la monnaie virtuelle comme le facteur déterminant», a fait remarquer Long.

Cependant, Long a souligné un trou béant critique dans HB 4474. Selon Long, le projet de loi ne définit pas comment un prêteur peut établir un privilège exécutoire sur une monnaie virtuelle. «Dans le jargon juridique, cela s’appelle« comment perfectionner une sûreté »», a-t-elle commenté.

Long a expliqué qu’elle craignait que les propriétaires de Bitcoin (BTC) ne deviennent «embourbés dans un désordre de privilèges aux États-Unis» parce que le droit commercial américain ne précise pas quels privilèges sur Bitcoin sont exécutoires. Cela est devenu encore plus inquiétant pour Long, car elle a souligné qu’il y avait eu une énorme augmentation des prêts garantis par Bitcoin en garantie ces dernières années:

«Je pense qu’un désordre de privilèges se construit déjà dans Bitcoin. Les propriétaires de Bitcoin risquent d’être frappés par d’anciens privilèges inconnus sur leurs pièces, qu’ils n’avaient aucun moyen de découvrir avant d’acheter – et plus le prix du Bitcoin augmente, plus l’incitation financière des avocats à poursuivre de telles réclamations est grande.

Contrairement à HB 4474, Long a noté que la loi du Wyoming indique clairement comment les prêteurs peuvent créer un privilège exécutoire sur Bitcoin tout en prévoyant également le nettoyage des privilèges dormants. Malheureusement, HB 4474 n’a pas encore fait cela. Au contraire, HB 4474 précise qu’un acheteur innocent ne sera pas soumis à de telles réclamations défavorables, en adhérant aux règles du «take free».

Bien que ce soit le cas, Long a souligné encore une autre préoccupation, se demandant ce qu’il adviendrait des privilèges valides qui étaient en vigueur avant que HB 4474 devienne potentiellement une loi. «Les prêteurs Bitcoin n’auraient-ils plus un privilège valide au Texas? Et cela affectera-t-il la volonté des prêteurs Bitcoin de prêter aux clients du Texas? »

Le Texas reste positif malgré les inquiétudes

Bien que certaines préoccupations critiques subsistent concernant HB 4474, Bratcher a fait remarquer que davantage d’orientations seront éventuellement formées autour du projet de loi d’amendement de l’UCC: «Nous travaillons pour produire un cadre qui évolue dans la même direction que le Wyoming, et nous ferons le suivi d’une législation supplémentaire à l’avenir. »

Pendant ce temps, certaines sociétés de cryptographie basées au Texas ont déjà exprimé leur enthousiasme pour HB 4474. Joseph Kelly, PDG d’Unchained Capital – une société de services financiers native de Bitcoin – a déclaré à Cointelegraph que l’entreprise faisait beaucoup d’affaires localement et que le traitement de Bitcoin était plus clair. en vertu des lois du Texas aidera son entreprise tout en encourageant d’autres États à suivre le mouvement:

«Alors que le Texas et d’autres États adoptent des mises à jour de leur UCC qui définit Bitcoin et énonce des méthodes raisonnables et commerciales pour perfectionner un intérêt de sécurité dans Bitcoin, cela aidera les consommateurs et l’industrie à éviter les scénarios désordonnés, à réduire les taux d’intérêt moyens et à entraîner une plus grande prolifération. de Bitcoin comme garantie acceptable. »

Les défis entourant les privilèges demeurent cependant. Bien que la solution soit encore inconnue, Long a émis l’hypothèse que le Texas pourrait adopter une approche qui favorise explicitement les prêteurs institutionnels au détriment des projets de financement décentralisés et d’autres prêteurs peer-to-peer.

«Les institutions ont un moyen de perfectionner leurs intérêts en matière de sécurité (en traitant Bitcoin de la même manière que les titres sont traités en vertu du droit commercial – comme des IOU), mais les individus et les projets DeFi n’ont pas cette option à leur disposition», a commenté Long. Elle a en outre noté qu’elle espère que le Texas sera en mesure de résoudre ce problème de la même manière que le Wyoming l’a fait, en tant qu’amendement à la loi proposée.

Quel que soit le résultat, il est à noter que le Texas a pris des mesures pour rattraper le Wyoming en termes de réglementations sur la crypto et la blockchain. En plus de HB 4474, Bratcher a mentionné que trois autres factures de blockchain étaient également déposées. Bien que Bratcher soit conscient que ces projets de loi ne vont pas aussi loin que ceux du Wyoming, il pense que le Texas se classera juste sous le Wyoming si la législation du Texas sur la blockchain est adoptée, ajoutant: