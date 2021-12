Le Texas Southern, auparavant sans victoire, étourdit le n ° 20 de la Floride 69-54

Le Texas Southern, auparavant sans victoire, a surpris le n ° 20 de la Floride 69-54 lundi soir derrière les 16 points de PJ Henry et la performance de tir parfaite de Joirdon Karl Nicholas.

Texas Southern est devenu la première équipe de la Southwestern Athletic Conference à battre un programme classé SEC à l’ère des sondages de l’Associated Press datant de 1936, a déclaré ESPN Stats & Info. Les équipes classées SEC avaient une fiche de 51-0 contre les adversaires du SWAC.

Il s’agissait de la première défaite des Gators en 27 matchs contre des équipes de la SWAC.

Nicholas a terminé avec 14 points sur un tir de 7 contre 7. John Walker a marqué 13 points, sept rebonds et sept passes décisives pour les Tigers, une équipe du tournoi de la NCAA la saison dernière qui a ouvert cette campagne avec sept défaites consécutives lors d’un road trip à travers le pays qui comprenait des arrêts dans l’Oregon, Washington et l’État de Caroline du Nord.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les Tigers venaient de subir une défaite de 27 points à Louisiana Tech et rattrapaient une équipe de Floride qui tentait de rebondir après sa première défaite. Mais les Gators (6-2) n’avaient aucune réponse pour le talent et l’athlétisme de Texas Southern.

Les Tigers, 23 outsiders de 1/2 points, ont continuellement battu la presse de Floride malgré 22 revirements et ont obtenu des regards ouverts partout. Ils ont réussi la plupart d’entre eux, tirant à 54,4% du terrain et 45,5% à 3 points. Ils ont également dépassé la Floride 46-23 et ont dominé les Gators 42-26 dans la peinture.

Ce fut une défaite accablante pour l’entraîneur de la Floride Mike White, qui a remanié son alignement avec quatre transferts et a connu son meilleur départ en sept saisons. Les Gators ont mis fin à cela avec une défaite à Oklahoma mercredi dernier.

La Floride a lutté toute la nuit, tirant 38,2% du terrain et frappant 5 des 24 à 3 points.

Brandon McKissic a mené les Gators avec 15 points.

Texas Southern est dirigé par l’ancien entraîneur de LSU Johnny Jones, qui a égalisé son record contre White à 2-2.

GRANDE IMAGE

Texas Southern : Les Tigers ont été choisis pour remporter le SWAC et revenir au tournoi de la NCAA. Mais personne ne s’attendait à ce résultat, d’autant plus qu’ils ont joué tant de matchs consécutifs sur la route.

Floride : il s’agit d’un nouveau creux pour White, qui a obtenu une prolongation de contrat au printemps. Les Gators ont fait chacun des quatre tournois de la NCAA et ont de grands espoirs pour cette équipe reconstruite. Mais cette sortie les tempérera à coup sûr.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

La Floride sortira probablement du sondage AP Top 25 après une défaite humiliante à domicile.

L’HOMME DISPARU

Le centre de Floride Jason Jitoboh a raté le match à cause d’une décision de l’entraîneur.

SUIVANT

Texas Southern: joue à l’Université du Texas Rio Grande Valley le 14 décembre.

Floride : retourne sur son terrain mercredi soir contre le nord de la Floride.