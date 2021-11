Le texte en direct est bien cool !

Live Text peut être la meilleure chose introduite dans iOS 15 (et iPadOS). C’est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de copier du texte à partir d’une image ou de l’application Appareil photo, puis de le partager, de le traduire, de le composer (s’il s’agit d’un numéro de téléphone), de l’ouvrir (s’il s’agit d’une URL) et bien plus encore.

Le texte en direct est une OCR en temps réel

En termes techniques, Live Text reconnaît le texte dans les images ou affiché par l’application Appareil photo, puis utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour le convertir en texte sélectionnable et modifiable. Ai-je mentionné qu’il le fait en temps réel? Cette capacité est si extraordinaire à bien des égards qu’il est difficile de ne pas l’aimer.

Mais, avant que vous ne soyez trop excité, sachez que Live Text nécessite un iPhone XS, iPhone XR ou un iPhone plus récent exécutant iOS 15 ou un iPad vintage récent exécutant iPadOS 15. Si votre appareil en est capable, Live Text est activé par défaut ; si ce n’est pas le cas, appuyez sur Paramètres–>Général–>Langue et région pour l’activer.

Le texte en direct est impressionnant

Pour le voir en action, ouvrez l’application Photos sur votre iPhone et recherchez une photo contenant du texte. Touchez et maintenez un mot pour le sélectionner. Déplacez les poignées pour ajuster la sélection si nécessaire, puis appuyez sur une commande : Copier, Tout sélectionner, Rechercher, Traduire, Parler ou Partager.

Ou, mettez en surbrillance tout le texte d’une image en appuyant sur l’icône d’indicateur de texte en direct, qui apparaît dans le coin inférieur droit des images contenant du texte reconnaissable et ressemble à un viseur d’appareil photo avec trois lignes horizontales à l’intérieur.

Si Live Text reconnaît les caractères comme un numéro de téléphone, vous verrez des options supplémentaires. Bien sûr, vous pouvez choisir de composer ou de copier le numéro, mais s’il appartient à quelqu’un de vos contacts, vous pouvez également envoyer un SMS ou un e-mail ou lancer un appel audio ou vidéo FaceTime avec eux.

Et, si Live Text reconnaît les caractères en tant qu’URL, vous pouvez ouvrir, copier, partager ou ajouter le lien à votre liste de lecture.

Le texte en direct n’est pas réservé aux photos

Faire ces choses sur la base d’une image d’un numéro de téléphone, d’une adresse e-mail ou d’une URL est magique. Mais ce qui est encore plus étonnant, c’est que Live Text est disponible dans de nombreuses autres applications, y compris (mais sans s’y limiter) Safari, Notes et l’application Appareil photo. Recherchez simplement l’icône Live Text sur une image, puis appuyez dessus pour mettre en surbrillance tout le texte de cette image.

Cependant, ce que je préfère à propos de Live Text, c’est que je peux pointer la caméra sur le texte et le traduire vers et depuis une autre langue en temps réel. J’espère voyager à nouveau à l’étranger dès que cela sera possible, et la capacité d’interpréter rapidement des panneaux, des menus et d’autres missives dans des langues que je ne maîtrise pas encore sera inestimable.