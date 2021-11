Le textile et l’industrie du vêtement disent que la hausse de la TPS aura un impact négatif

Des sources de l’industrie ont observé que, puisque près de 80 % de la production de tissus dans le pays relève du secteur non organisé, l’augmentation du taux à 12 % pour les tissus touchera les tisserands mécaniques et manuels.

La notification du Centre d’augmenter les taux de la TPS pour plusieurs articles textiles et vêtements à partir de janvier 2022 a été un coup dur pour les micro, petites et moyennes unités de textile et d’habillement, des groupes industriels affirmant que cette décision ferait monter les prix pour les consommateurs.

Des sources de l’industrie ont observé que, puisque près de 80 % de la production de tissus dans le pays relève du secteur non organisé, l’augmentation du taux à 12 % pour les tissus touchera les tisserands mécaniques et manuels. Le secteur textile aura certainement besoin d’un fonds de roulement supplémentaire maintenant et le coût final sera répercuté sur le consommateur, ont indiqué des sources.

Dans le but de remédier à la structure fiscale inversée dans la chaîne de valeur textile des fibres synthétiques (MMF), le ministère des textiles a notifié le taux uniforme de taxe sur les produits et services (TPS) à 12% sur les MMF, les fils MMF, les tissus et les vêtements MMF. . Les taux d’imposition modifiés entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Avant le changement de structure fiscale, la TPS sur les MMF, les fils MMF et les tissus MMF était de 18 %, 12 % et 5 %, respectivement.

La décision est négative à la fois pour le consommateur et l’industrie, a déclaré Sanjay K Jain, président du Comité des textiles de la Chambre de commerce indienne. Il a estimé que si l’industrie et le marché peuvent absorber une hausse de 3 à 4 %, une augmentation de 7 % est abrupte. « Ce sont les unités MPME qui fabriquent les vêtements à bas prix et ces unités peuvent souffrir d’une baisse de la demande. À long terme, de nombreuses unités du secteur non organisé pourraient sortir du filet de la TPS », a-t-il observé. Cela signifie également que les besoins en fonds de roulement de ces unités vont augmenter, a-t-il ajouté.

Vinod Kumar Gupta, directeur général de Dollar Industries, a déclaré que la notification de l’augmentation de la TPS de 5% à 12% sur tous les tissus et vêtements de moins de Rs 1 000 est en effet assez décevante. « En fait, la fusion proposée des dalles existantes de 12 % et 18 % en une seule fenêtre de 15 % ou 16 % représente une énorme augmentation de 300 % des taux de TPS pour les vêtements utilisés par le groupe à faible revenu de la société.

Le marché devrait bientôt connaître une hausse des prix de 15 à 20 % des vêtements, car il y a une augmentation sans précédent des prix des matières premières comme le fil, les matériaux d’emballage et le fret », a-t-il souligné. Il est dommage que ceux qui achètent des vêtements à moins de Rs 1 000 soient les plus touchés. D’une part, le gouvernement met l’accent sur Atmanirbhar Bharat et, d’autre part, ces mesures consistant à lever des taxes élevées créent une atmosphère d’incertitude non seulement pour les consommateurs mais aussi pour les fabricants, a-t-il déclaré.

Exprimant sa déception face à la notification, le président de l’Association indienne des fabricants de vêtements (CMAI), Rajesh Masand, a déclaré que la CMAI, ainsi que des associations et des organismes commerciaux de toute l’Inde, avaient vigoureusement demandé au gouvernement et au Conseil de la GST de ne pas mettre en œuvre ce changement. Les changements effectués augmenteront les prix de tous les tissus et vêtements dont le prix est inférieur à 1 000 roupies de 5% à 12%.

«Ce qui rendra l’impact de cette augmentation des coûts encore plus drastique, c’est le fait que l’industrie est sous le choc d’une augmentation des prix totalement sans précédent de ses matières premières, en particulier le fil, les matériaux d’emballage et le fret. Le marché devrait connaître une augmentation des prix des vêtements de 15 à 20 % au cours de la prochaine saison, même sans augmentation du taux de la TPS », a déclaré Masand.

L’association indienne des détaillants (RAI) a exhorté le ministre des Finances à reconsidérer la récente décision du Conseil de la TPS. L’organisme de l’industrie a déclaré que la pandémie avait déjà porté un coup dur à l’industrie du vêtement, car les fermetures prolongées et la faible demande des consommateurs ont entraîné une baisse des ventes de vêtements. Kumar Rajagopalan, PDG de l’Association des détaillants de l’Inde (RAI), a déclaré que la hausse de la TPS n’est « dans l’intérêt de personne ».

«Du côté des entreprises, cela alourdira le fardeau financier d’un secteur déjà stressé, ralentira son rythme de reprise et affectera les besoins en fonds de roulement, en particulier dans le cas des entreprises MPME qui représentent 90% de l’industrie. Du côté des consommateurs, cela entraînera une hausse des prix des vêtements, pénalisant ainsi la consommation. Du côté du gouvernement, à long terme, cela pourrait conduire de nombreuses entreprises non organisées à sortir du filet de la TPS », a-t-il ajouté.

Alors que le président de la Southern India Mills’ Association, Ravi Sam, et le président de la Confédération de l’industrie textile indienne, T Rajkumar, ont salué la décision de corriger la structure des droits inversés pour le secteur MMF, Sam a déclaré que le gouvernement n’aurait pas dû modifier les taux pour le secteur du coton. Le Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL) a exhorté le gouvernement du Tamil Nadu à ne pas augmenter les taux de la TPS pour les produits textiles car cela affecterait l’industrie.

Dans une lettre adressée au ministre en chef MK Staline, son président, MA Ramaswamy, a déclaré que PDEXCIL répondait aux besoins de l’industrie des métiers à tisser mécaniques comprenant des tissus synthétiques et des fibres synthétiques (MMF). L’augmentation des taux de la TPS découragera l’ensemble de la chaîne de valeur et affectera des millions de travailleurs, car les fabricants seraient obligés de procéder à des suppressions d’emplois.

