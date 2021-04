Le thé aux clous de girofle a des avantages surprenants: voici comment le préparer | Vie

Saviez-vous que le thé aux clous de girofle a de nombreux avantages pour la santé? Nous vous expliquons quelles sont les propriétés de cette infusion et les étapes à suivre pour la préparer.

Les clous de girofle sont une épice que l’on peut trouver dans n’importe quelle cuisine. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’en plus de l’ajouter dans nos préparations sucrées et salées, avec cet ingrédient, vous pouvez également préparer une infusion pour profiter pleinement de toutes ses propriétés bénéfiques.

Nous pouvons trouver différentes recettes de thé aux clous de girofle et toutes sont très faciles à préparer. En Inde, il est fait avec deux tasses d’eau, 4 ou 5 clous de girofle, un peu de bâton de cannelle et de gingembre (environ 1 cm chacun), une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe de miel.

Pour le préparer, versez l’eau dans une casserole et attendez qu’elle bout. Lorsque l’ébullition commence, ajoutez les clous de girofle écrasés, le gingembre râpé et les bâtons de cannelle. Laisser reposer les ingrédients pendant 15 à 20 minutes, filtrer l’infusion et enfin ajouter le jus de citron et le miel.

Les résultats d’une étude révèlent que ce type de thé vous aide à perdre du poids pendant votre sommeil, avec l’avantage de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil.

Le thé aux clous de girofle a des avantages surprenants pour la santé, et le prendre une ou deux fois par jour aidera à améliorer diverses affections. D’un côté, favorise la digestion, donc cette boisson est indiquée après des repas copieux, pour les personnes ayant des problèmes digestifs et pour soulager les problèmes de constipation.

Le clou de girofle se distingue par sa teneur élevée en antioxydants, y compris l’eugénol, un composé dont il a été démontré qu’il agit comme un antioxydant naturel. Grâce à ça, aide à réduire le stress oxydatif.

L’une des propriétés du thé est qu’il aide à perdre du poids. Ce sont les variétés les plus recommandées pour perdre du poids selon des études scientifiques.

En outre, il possède également des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, aide à réduire la congestion nasale et est efficace pour réduire la fièvre. Plusieurs études suggèrent que les clous de girofle arrêtent la croissance de deux types de bactéries qui jouent un rôle important dans la gingivite (maladie des gencives) et aident également à combattre les infections dentaires.

Bien sûr, malgré les bienfaits du thé aux clous de girofle, il est important de ne pas en prendre en excès. Boire trop peut avoir des effets secondaires, tels que des troubles gastro-intestinaux, des douleurs musculaires et de la fatigue. Buvez juste une ou deux tasses par jour.