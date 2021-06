Le thé blanc de Goodricke se vend au-dessus de Rs 27 000/kilo lors de la vente aux enchères spéciale de Tea Board

Il y a beaucoup de connaisseurs indiens, en particulier dans l’est de l’Inde, pour une variété si délicate fabriquée à la main et cela pourrait être la raison pour laquelle les enchérisseurs basés à Kolkata et à Siliguri ont payé le prix le plus élevé pour la meilleure des variétés, a déclaré Asthana.

La vente aux enchères spéciale de Tea Board of India pour un thé à un bourgeon et à deux feuilles, cueilli lors de la Journée internationale du thé, a atteint un prix record de 27 560 roupies le kg. Golden Tea House, basée à Siliguri, a récupéré 2 kg de thé blanc artisanal cueilli dans le jardin Badamtam de Goodricke à Darjeeling, ce qui a permis de découvrir des prix d’une gamme jamais vue auparavant.

Le prix de vente aux enchères commandait une prime de près de 450% avec le prix de réserve pour la variété maintenu à 6 000 roupies le kg.

Le thé orthodoxe du jardin de Chuba dans l’Assam a atteint le deuxième prix le plus élevé de Rs 24 010 le kg lors de la vente aux enchères en ligne spéciale avec la société Golden Tips Tea Company basée à Kolkata qui a récupéré la même quantité.

Pour la variété CTC, le jardin de thé Amgoorie de Goodricke a obtenu le prix le plus élevé de 2 510 roupies le kg, l’acheteur étant Uniworld Tea Cheers, basé à Kolkata.

Le directeur général et PDG de Goodricke Group, Atul Asthana, a déclaré à FE que la variété qui a atteint un prix aussi record est très délicate et personnalisée. La variété ne peut pas être cultivée en grande quantité car elle n’est pas commercialement viable. Mais un tel breuvage amplifie la visibilité de la marque et les connaisseurs du monde entier regarderaient de plus près Goodricke.

Il y a beaucoup de connaisseurs indiens, en particulier dans l’est de l’Inde, pour une variété si délicate fabriquée à la main et cela pourrait être la raison pour laquelle les enchérisseurs basés à Kolkata et à Siliguri ont payé le prix le plus élevé pour la meilleure des variétés, a déclaré Asthana.

La vente aux enchères en ligne du thé spécialement cueilli pour commémorer la Journée internationale du thé s’est tenue dans les huit centres du pays et a offert 33 381 kg sur les plateformes. Le volume vendu était de 24 761 kg, atteignant un prix moyen de 327 Rs le kg au-dessus du prix de réserve moyen de 273 Rs le kg, dans des catégories telles que orthodoxe, CTC, thé vert et blanc, Rajanigandha Seal Naskar, a déclaré le contrôleur des licences du Tea Board. .

Le prix premium moyen excluait les prix obtenus auprès du centre d’enchères du thé Jorhat, contrôlé par la jonction, dont le mode opératoire est différent des sept autres centres d’enchères, notamment Guwahati, Siliguri, Kolkata, Cochin, Coonoor, Coimbatore et Tea Serve, a-t-elle déclaré.

Le Tea Board s’est associé pour opérer dans un module d’enchères séparé avec des services à valeur ajoutée pour la vente de thé en vertu des règles et règlements détaillés encadrés par le Tea Board. La place de marché en ligne qui a démarré ses opérations à Jorhat l’année dernière a offert le meilleur du thé CTC, vert et orthodoxe d’Assam des jardins de Hookhmol Muktabari, Aideobari, Rangliting, Narayanpur, Diroibam, Lankashi, Durgapur, Kathonibari, Arin et Pabhojan. Il a reçu des offres de plus de 1,3 million de kg de thé de l’Assam, du Nagaland et de l’Arunachal Pradesh au cours de la dernière année, a déclaré Vinay Verma, directeur général et PDG de mjunction.

La plateforme Jorhat a vendu aux enchères le thé orthodoxe Pabhojan à un prix record de 4 000 Rs le kg, tandis que le thé de spécialité Diroibam a été vendu aux enchères à 1 000 Rs le kg. Le célèbre Hookhmol CTC a été vendu aux enchères à Rs 510 le kg, a déclaré mjunction.

