Le thé Tetley et Vahdam de Tata apporte des produits de fusion au segment du bien-être

in

Punnet Das, président produit (boissons conditionnées en Inde et en Asie du Sud) de Tata Consumer, a déclaré que Tetley fait partie des premiers acteurs en Inde à avoir “perturbé la catégorie du thé vert grâce à l’innovation”.

L’industrie indienne du thé essaie de se tailler une place dans l’industrie mondiale du bien-être de 2 000 milliards de dollars, en lançant de nouveaux produits avec une infusion d’herbes et une gamme d’épices utiles pour plus d’immunité et de bienfaits pour la santé.

Alors que Tetley de Tata Consumer Products a lancé Tetley Immune Green avec de la vitamine C ajoutée, qui soutient le système immunitaire, Vahdam a déjà sorti une gamme de thé au curcuma, qui est biologique, sans caféine et qui renforce l’immunité.

Punnet Das, président produit (boissons emballées en Inde et en Asie du Sud) de Tata Consumer, a déclaré que Tetley fait partie des premiers acteurs en Inde à avoir “perturbé la catégorie du thé vert grâce à l’innovation”.

S’adressant à FE, Bala Sarda, PDG de Vahdam Tea, a déclaré que la société avait récemment lancé une gamme de thé au curcuma. « Il existe une tendance mondiale croissante parmi les personnes âgées de 20 à 45 ans à se tourner vers le thé de marque bien-être stimulant l’immunité. Un tel changement contribuerait à la croissance de l’industrie du bien-être en Inde », a déclaré Sarda.

Un responsable de Vahdam citant une récente étude du Stanford Research Institute a déclaré que le marché mondial du bien-être était actuellement évalué à 2 000 milliards de dollars, tandis que la taille du marché de l’industrie indienne du bien-être était de 9,8 milliards de dollars, soit moins de 2% de l’industrie mondiale du bien-être. Taille. Le marché du segment du bien-être en Inde s’est redressé après l’épidémie de Covid-19, mais le bien-être a été plus sensationnel sur les marchés européens, américains et asiatiques que dans le reste du monde.

Bien que Tata Consumers Products et Vahdam n’aient pas voulu commenter la taille du marché que le segment saisirait, les observateurs de l’industrie ont estimé que le segment en Inde devrait croître à un TCAC de 3-4%.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.