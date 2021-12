Le théâtre apprend à Erik Hayser à être plus empathique – El Sol de México

Pour la première fois de sa carrière, Erik Hayser affrontait un personnage atteint du syndrome d’Asperger. Il s’agit du Dr José Alfredo Jiménez, qui apparaît dans la série Cecilia, un projet où il partage l’écran avec Mariana Treviño et César Bono.

Dans une interview avec Le soleil du Mexique, l’acteur a partagé que l’approche de ce sujet l’a amené à réfléchir sur le traitement que nous donnons aux personnes autistes, et aujourd’hui, il se sent plus engagé dans la promotion de la tolérance.

« Cela m’a rempli de ce désir de faire un écho et une voix, afin qu’en tant que société, nous essayons d’améliorer et de comprendre les personnes qui vivent avec, et nous sachions comment les impliquer et ne pas les marginaliser, comme cela s’est produit à de nombreuses reprises . C’est quelque chose dont nous devons parler, c’est plus courant qu’on ne l’imagine », a-t-il déclaré.

La série suit Cecilia (Treviño), une femme qui donne tout pour s’occuper de sa famille chaotique, mais la vie prend un tournant lorsqu’elle subit un accident vasculaire cérébral le jour des XV ans de ses filles, un fait qui l’amène à remettre en question son rôle dans ta maison. Pendant que tout cela se passe, elle entame une histoire d’amour avec son neurochirurgien, le Dr Jiménez, qui devient l’occasion de remettre de l’ordre.

Pour se préparer à son rôle, il a travaillé avec un neurologue, qui lui a donné les détails du comportement d’un patient Asperger, et l’a aidé à développer la facette de José Alfredo en tant que médecin. Il a également passé plusieurs heures à lire et à regarder des documentaires sur le sujet.

Bien qu’il reconnaisse que c’était un processus complexe, Erik a déclaré qu’il avait le privilège de faire partie de ce casting, car au niveau du jeu d’acteur, c’était très intéressant pour lui d’entrer en contact avec un profil qu’il n’avait pas interprété auparavant, alors il considère ce projet comme une étape très importante dans votre carrière.

« La chose la plus attrayante pour moi était d’avoir l’opportunité d’affronter un personnage complètement différent des autres que j’ai eu la chance de jouer. Il m’a forcé à enquêter et à travailler beaucoup, ainsi qu’à connaître des choses en moi que, jusqu’à ce processus, je n’avais pas explorées, donc j’ai beaucoup à le remercier », a-t-il déclaré.

Dans sa vie personnelle, cela a également eu un fort impact, car cela lui a permis de se rapprocher de ses propres émotions et d’apprécier les surprises qui se présentent à lui, mais surtout de profiter de « la magie d’être en vie ».

« C’est un exercice quotidien, de me regarder et d’analyser mon comportement, et ma relation, non seulement avec les autres, mais avec mon environnement. C’est aussi un exercice que je fais quotidiennement pour être beaucoup plus empathique avec le monde qui m’entoure, une des plus belles choses que ce personnage me laisse c’est d’être en contact avec moi-même, et combien il est important d’avoir mes émotions sur le superficie ».

Lorsqu’on lui a demandé comment il considérait que des personnages comme lui influencent le public, il a exprimé son désir de changer leur perception de manière positive et de leur apprendre à être plus compréhensifs avec les autres.