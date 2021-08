Le thème sombre de Google Maps arrive officiellement sur l’application iPhone

Google a officiellement annoncé le mode sombre de Maps pour Android en février et l’a largement déployé un mois plus tard. Le thème sombre de Google Maps devrait désormais officiellement arriver sur iPhone et iPad dans les semaines à venir.

Ce look plus sombre est présenté comme donnant «à vos yeux une pause» de l’interface Maps à la lumière aveuglante, en particulier la nuit.

Le champ de recherche, le carrousel de suggestions de lieux/catégories et la barre inférieure, ainsi que d’autres boutons, passent en gris clair. Une teinte bleu bébé marque votre onglet actuel et le FAB pour obtenir des directions. La nuance de gris la plus foncée est réservée à la couche de carte sous-jacente lors d’un zoom avant, tandis que les rues et les noms sont légèrement plus clairs. Toutes les épingles et icônes ont été de la même teinte pour s’adapter.

Google dit également que ce look convivial vous aidera à « économiser sur la durée de vie de la batterie ». Vous verrez une invite lors de son lancement avec des commandes manuelles dans les paramètres. Sur Android, vous pouvez le faire correspondre à votre système ou définir un thème indépendant. Le thème sombre de Google Maps est officiellement “déployé dans les semaines à venir” pour les propriétaires d’iPhone et d’iPad. Un lancement complet d’iOS aura lieu d’ici la fin du mois d’août.

La prochaine étape est une mise à jour plutôt rare de l’application Google Maps iMessage. En plus d’envoyer rapidement votre adresse actuelle, vous avez désormais la possibilité de « partager votre position en temps réel ». Par défaut, celui-ci sera actif pendant une heure, mais peut être étendu à trois jours et être arrêté à tout moment.

Enfin, Google a mis en évidence aujourd’hui la paire de widgets Maps pour les conditions de circulation et les raccourcis/recherche qui ont été déployés la semaine dernière. Des trois fonctionnalités d’aujourd’hui, celle de l’écran d’accueil est actuellement largement disponible avec la version 5.74. Les autres seront disponibles ce mois-ci.

En savoir plus sur Google Maps :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :