Le théocrate de Caroline du Sud espère interdire tout ce qui est « contraire à la parole de Dieu »

Aux États-Unis, il y a un problème constitutionnel avec la théocratie. Notre document fondateur promet littéralement que le gouvernement ne choisira pas et n’approuvera pas, et encore moins un mandat, un ensemble de points de vue religieux plutôt qu’un autre. Cependant, il y a aussi un problème de logistique : il existe des centaines de confessions chrétiennes aux États-Unis, et elles n’ont pas toutes la même interprétation de la loi biblique.

Cependant, aucune de ces questions n’a jamais empêché un théocrate plein d’espoir de faire avancer un programme qu’il proclame venir de Dieu lui-même. Un exemple actuel est le pasteur Mark Burns, de Caroline du Sud. Il espère être élu en 2022 pour représenter son État à la Chambre des représentants américaine. S’il réussit, il espère utiliser ce poste pour faire avancer ce qu’il croit être le programme de Dieu pour l’Amérique, comme il l’explique ci-dessous.

Le pasteur de MAGA, Mark Burns, qui se présente au Congrès en Caroline du Sud, a déclaré qu’« il s’agit d’une nation chrétienne et que toute politique contraire à la parole de Dieu, nous devons la retirer du courant dominant de l’Amérique et la rendre illégale ». pic.twitter.com/4j8oxoavhg – Garde de l’aile droite (@RightWingWatch) 18 novembre 2021

« Il s’agit d’être un chrétien conservateur qui croit qu’il s’agit d’une nation chrétienne, et toute politique contraire à la parole de Dieu, nous devons la retirer du courant dominant américain et la rendre illégale. »

Eh bien, c’est contraire à la Constitution, mais surtout, que veut dire Burns lorsqu’il décrit quelque chose comme étant « contraire à la parole de Dieu » ? Il pourrait faire référence aux Dix Commandements, que les théocrates prétendent parfois être la base de la loi américaine, citant « tu ne tueras pas » et manquant les commandements non codés dans la loi, comme ces adeptes exigeant que les fidèles adorent Dieu par-dessus tout et honorent leurs parents.

Cependant, bien qu’il existe des églises chrétiennes qui soutiennent les droits LGBTQ+, une promesse d’appliquer la « loi de Dieu », en particulier de la part d’un conservateur, peut être un signal d’alarme important pour la communauté LGBTQ. En fait, il s’avère que Burns a exprimé clairement ses sentiments plus d’une fois, se demandant si être gay est un choix, et attaquant les droits des personnes transgenres à accéder aux sports et aux espaces qui leur conviennent, et affirmant même qu’il y a » ne devraient pas être des enfants trans.

Nous demandons ; Êtes-vous né gay ou est-ce un choix ? @RSBNetwork appel 864-373-0001 #ColorThatUnite #JudgementFreeShow pic.twitter.com/wcHX5QICim – Pasteur Mark Burns (@pastormarkburns) 19 décembre 2016

Je suis tellement heureux que le Dakota du Nord ait adopté le projet de loi sur les sports transgenres qui oblige les transgenres à participer à des sports en fonction du sexe dans lequel ils sont nés… !!! Droits des États du 10e amendement Voir également

– Pasteur Mark Burns (@pastormarkburns) 9 mars 2021

@DonCheadle dit PROTECT TRANS KIDS sur @nbcsnl , Il ne devrait pas y avoir de Trans Kids. Mélanger des enfants et TOUT ce qui est sexuel est mal. Laissez le mode de vie trans aux adultes GROWN qui peuvent PENSER par eux-mêmes. Les adultes trans ont le DROIT d’être trans, mais laissez les enfants tranquilles. – Pasteur Mark Burns (@pastormarkburns) 17 février 2019

Alors que la communauté LGBTQ souffre toujours de discrimination, la nation a fait des progrès dans ce domaine sous le président Obama, et l’administration Biden a déjà travaillé pour réparer certains des dommages causés pendant l’ère Trump. Burns semble suggérer que s’il est élu, il s’efforcera de supprimer ces droits, ainsi que tous les autres qu’il juge « non chrétiens ».