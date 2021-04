Le théoricien norvégien du complot COVID est décédé des suites d’un COVID. ⋆ 10z viral

Le problème avec le déni de la science est que la vérité est la vérité, quelle que soit votre opinion sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, il y a de fortes chances que cela ne fasse aucune différence dans votre vie quotidienne – mais attention, cela peut vous tuer. La morale est, choisissez votre stupidité à bon escient. Nier l’évolution vous fait passer pour un idiot, mais vous laisse physiquement indemne. Nier le changement climatique pourrait tuer vos descendants, mais vous y arriverez probablement. Mais penser que COVID est un canular peut être fatal. Et c’était le cas pour Hans Kristian Gaarder. Le 6 avril, il est mort – à 60 ans – de COVID.

Gaarder – bien que n’étant pas un Américain – croyait certainement comme un certain type. Il était un aficionado des théories du complot électoral américain de 2020. Il a eu un bœuf avec les Illuminati. Mais sa vraie passion était le déni de COVID. Pas plus tard que le 18 mars, il était sur les réseaux sociaux pour critiquer les «mesures massives» visant à prévenir l’infection de «quelque chose qui ressemblera à un rhume ou une grippe légère». Il s’est demandé si les mesures étaient vraiment un moyen de «camoufler le fait que le coronavirus ne se propage PAS d’une personne à l’autre».

S’identifiant comme un chercheur indépendant d’informations supprimées, il a rappelé à ses adeptes de se souvenir que «le travail des médias mensongers et faibles consiste à tromper ses lecteurs en les conduisant aveuglément et docilement dans la boue par des politiciens mensongers et faibles».

Les 26 et 27 mars, sans se laisser décourager par les ordonnances locales promulguées face à de nouvelles souches virulentes virulentes, il a organisé deux fêtes à la maison. Dans au moins un, les invités ont discuté du thème «Trump, Biden et la voie à suivre pour les États-Unis et le monde». Une douzaine de participants ont maintenant attrapé la maladie. Gaarder a ignoré ses symptômes, a refusé un test COVID et a nié avoir un coronavirus jusqu’à son expiration.

Gaarder n’est pas nouveau dans le jeu du déni. En 2009, il a adopté la même approche dédaigneuse de la grippe porcine. Au fil des ans, il a exploré sa passion pour le complot dans un magazine en ligne et des interviews télévisées. Gaarder a également écrit pour un site Web norvégien connu pour ses reportages sur les soins de santé alternatifs et la diffusion de théories du complot. Beaucoup de ses écrivains et lecteurs sont également très sceptiques quant aux vaccins. Pas plus tard que le lundi 5 avril, la veille de sa mort, le site a rapporté que la nouvelle de l’infection de Gaarder était fausse et qu’il était en parfaite santé.

Ironiquement, un cynique pourrait dire que la meilleure preuve pour discréditer la théorie de l’évolution est l’existence continue d’idiots comme Gaarder. Il est difficile de voir comment la perpétuation de ce genre de folie indique la «survie du plus apte». Mais des esprits meilleurs que le mien expliqueront facilement cette apparente incohérence.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!