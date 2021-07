Le thermomètre à 60 $ acheté par plus de 1 million de personnes en 2020 n’est actuellement que de 19,99 $ sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous ne connaissez peut-être pas la marque iHealth, et c’est compréhensible. L’entreprise ne dépense rien en publicité ici aux États-Unis. Il se concentre sur les produits de soins de santé à domicile modernes qui présentent des conceptions élevées comme l’électronique grand public haut de gamme. Comme il ne dispose pas d’un budget marketing énorme, ses produits sont généralement très abordables. Cela a changé l’année dernière, cependant, lorsque le produit phare de la marque Thermomètre frontal sans contact iHealth PT3 a grimpé en flèche à 60 $.

Il va sans dire que la pandémie a évidemment été le catalyseur, mais ce n’était pas une question de cupidité. Les problèmes d’expédition et les tarifs exorbitants sur les importations chinoises ont causé la hausse massive des prix, selon le fabricant. Et incroyablement, malgré l’augmentation massive des coûts, iHealth a déclaré à . dans un e-mail que plus d’un million de personnes avaient acheté le thermomètre frontal PT3 en 2020. C’est vrai…

Pour tous ceux qui n’en ont pas acheté l’année dernière, nous avons une excellente nouvelle pour vous aujourd’hui. Heureusement, les problèmes d’importation d’iHealth ne sont plus un problème. Rendez-vous sur Amazon et vous constaterez que le PT3 est revenu à son prix de détail normal de 19,99 $ ! La société organise également une grande vente sur le Tensiomètre Bluetooth iHealth Ease cela le réduit de 40 $ à seulement 29,99 $.

le Thermomètre frontal sans contact iHealth PT3 est vraiment le thermomètre frontal le plus élégant et le plus sophistiqué que vous ayez jamais rencontré. C’est pourquoi tant de lecteurs de . Deals l’ont appelé “l’iPhone des thermomètres frontaux”. C’est minimaliste comme quelque chose qu’Apple ferait si Apple fabriquait des thermomètres, et c’est aussi incroyablement facile à utiliser. En fait, il n’a qu’un seul bouton. Tenez-le à environ un pouce du centre de votre front ou du front de votre enfant. Ensuite, appuyez simplement sur le bouton. En moins d’une seconde, la température apparaîtra sur l’écran LCD caché à l’arrière de l’appareil.

Nous en utilisons un nous-mêmes et c’est vraiment un petit gadget bien conçu. À seulement 19,99 $, il faudrait être fou pour ne pas en acheter un.

A noter également si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus d’argent, la société vient de publier un nouveau thermomètre frontal sans fil PT3. La nouvelle version comprend une connectivité Bluetooth afin qu’elle puisse se synchroniser avec votre smartphone. De cette façon, vous pouvez garder une trace de toutes vos lectures de température. Il coûte 39,99 $, ce qui est toujours une valeur formidable. Après tout, le modèle standard a coûté encore plus cher que celui de l’année dernière, pourtant plus d’un million de personnes l’ont acheté !

Dernier point mais non le moindre, le Tensiomètre Bluetooth iHealth Ease est également en vente, comme nous l’avons mentionné. Cet accord est un peu difficile à obtenir, cependant. Cliquez sur le lien vers la page du produit et vous le verrez au prix de détail complet de 39,99 $. Cependant, si vous ouvrez la section « autres vendeurs sur Amazon », vous verrez une deuxième liste. Celui-ci est vendu par Amazon au lieu d’iHealth, et il y a un coupon de 25% que vous pouvez couper. Cela réduit le prix à seulement 29,99 $, un plus bas historique !

Voici quelques caractéristiques clés à garder à l’esprit :

Sûr et hygiénique grâce à la surveillance sans contact L’iHealth PT3 dispose d’un capteur infrarouge intégré qui lit la température corporelle jusqu’à 1,18 pouces du centre du front, ce qui signifie qu’il n’a besoin d’aucun contact physique Un capteur infrarouge extrêmement précis en recueille plus plus de 100 points de données en une seconde environ Comprend des capteurs de distance et d’environnement pour aider à tenir compte des variables qui pourraient avoir un impact sur les lectures Rapide et facile à utiliser : Tenez simplement le thermomètre à environ un pouce du centre de votre front et appuyez sur le bouton à l’arrière Température la lecture apparaît en moins d’une seconde Les lectures sont affichées sur un bel écran LED lumineux qui se fond parfaitement avec l’arrière du thermomètre Pas de bourdonnement ni de bip gênant – l’iHealth PT3 vous permet de savoir que votre lecture est lue avec une légère vibration Le PT3 est alimenté par deux piles AAA (incluses dans la boîte) et est livré avec une garantie sans souci de 12 mois. L’équipe de service client amicale d’iHealth est basée en Californie

