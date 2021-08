Le Thermomix DIY : percez, poncez, sciez et vissez avec l’outil 4 en 1 LIDL | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous faites partie de ceux qui ont tendance à déconner à la maison et en profitent pour assembler un meuble comme pour accrocher un tableau ou préparer une nouvelle table pour la chambre, cet outil quatre en un résoudra le scrutin .

Le outils Ils sont généralement achetés séparément, ce qui entraîne un coût total plus élevé et nous avons également besoin de plus d’espace de stockage, tant pour les outils que pour leurs boîtes et accessoires.

LIDL a lancé une petite machine qui permet de faire comme une perceuse ou un tournevis, plus une scie et une ponceuse juste en changeant les têtes. C’est donc un outil 4 en 1.

L’appareil est du Marque Parkside qui est vendu par la franchise allemande et qui partage la conception de la batterie, c’est-à-dire que vous pouvez utiliser la même batterie 20V que d’autres appareils de marque avec cet outil.

A tel point que dans le prix serré de 49,99 euros pour cet outil, la batterie n’est pas incluse, qu’il vous faudra acheter pour 29,99 euros supplémentaires.

Concernant le contenu de la boite on retrouve le unité principale, accessoire tournevis-perceuse PKGA1 qui a 19 niveaux de couple et 1 position de perçage.

Sont également inclus les accessoire perceuse-ponceuse PKGA2 et le accessoire de scie sabre PKGA3. Tous peuvent être changés rapidement et sans outils.

Comme on peut le voir, le batterie, qui peut être acheté séparément ou en profiter si vous utilisez un outil de parc 20V. Ce qui est clair, c’est que cet appareil nous permettra de faire de nombreuses fonctions sans avoir à acheter des machines supplémentaires.

