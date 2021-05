Le thon en conserve est-il aussi sain que frais? | Vie

Le thon en conserve est l’un des aliments les plus consommés. Vaut-il la peine de passer au thon frais, ou sont-ils identiques sur le plan nutritionnel?

Les nourriture en boîte ils ont augmenté leurs ventes pendant l’accouchement. Ils sont généralement bon marché et très pratiques à conserver, même pendant des mois.

Le thon est présent de multiples façons dans la cuisine: il peut être mangé directement de la boîte, dans les salades, les accompagnements, les ragoûts et autres recettes. Non seulement c’est très savoureux, mais c’est aussi un poisson bleu, source de protéines de haute qualité, graisses saines, vitamines D et minéraux comme l’iode.

C’est un excellent aliment pour notre santé, et largement consommé, c’est pourquoi il est courant de se demander: Le thon en conserve est-il aussi sain que frais? Une question à laquelle notre collègue Cristina Fernández de Business Insider a tenté de répondre.

Sur le plan nutritionnel, si nous ne prenons que le thon lui-même, la version en conserve est très similaire au thon frais. C’est-à-dire, la mise en conserve ne dégrade pas les aliments, bien qu’il perd certaines propriétés. Et il y a des changements qui ont à voir avec la recette de l’emballage, plus qu’avec le stockage lui-même.

Comme nous le disons, ils sont similaires sur le plan nutritionnel, mais le processus de mise en conserve entraîne la perte de minéraux tels que le calcium et le potassium. En outre, certaines canettes peuvent contenir du bisphénol A (BPA), un produit chimique industriel qui empêche le matériau de se gâter et qui est considéré comme toxique par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Le reste des différences est fourni par les recettes de mise en conserve. Le thon à l’huile contient plus de matières grasses et plus de calories. Si elle est consommée comme ça, l’huile d’olive est plus saine. En outre la plupart des thons en conserve contiennent plus de sel que de frais, ce qui est contre-productif pour la santé.

En résumé, le thon en conserve est sain et similaire sur le plan nutritionnel au frais, mais il perd certains minéraux et peut contenir plus de graisse, de calories et de sel, selon qu’il s’agit d’une boîte de thon dans l’huile ou marinée. Il est conseillé d’acheter des bidons pauvres en sel ou en huile, ou naturels.

Si vous consommez du thon en conserve, gardez à l’esprit qu’il existe différentes qualités. Le meilleur est la bonito del norte, avec plus de saveur. Ensuite, nous avons le thon pâle, le plus commun, et dans les boîtes les moins chères parfois il n’y a même pas de thon, mais melva, un poisson de goût similaire mais de moins bonne qualité.

Lisez l’étiquette et vérifiez que au moins 65% du contenu de la boîte est du thon, dans les versions à l’huile ou marinées, et à 70% s’il est naturel.