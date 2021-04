Le thriller Clancy de Michael B.Jordan ⋆ .

Le Times s’est engagé à revoir les sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Parce que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité telles que décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les responsables locaux de la santé.

Il faut une sorte d’ineptie particulière pour désigner un acteur aussi bon que Michael B. Jordan et se retrouver avec quelque chose d’aussi vraiment pas bon que «Tom Clancy’s Without Remorse». Ce titre – qui, lu d’une certaine manière, pourrait vous amener à vous demander ce que Tom Clancy a fait de si mauvais – semble à la fois malhonnête et légèrement désespéré, comme si fouetter le nom de l’auteur décédé pourrait fournir un regain de crédibilité indispensable. Nous sommes peut-être dans un monde clairement clancyesque où les renégats du sel de la terre se heurtent à de sinistres conspirations gouvernementales, mais lorsque les marchandises proposées sont aussi anonymes, visuellement et narrativement indifférentes, la reconnaissance supplémentaire de la marque ne peut que nous aider.

Il n’y a aucun plaisir à signaler cela. Jordan a bien porté les rôles d’acteur et de star de cinéma de manière interchangeable, et jusqu’à présent, j’aurais été heureux de le suivre dans à peu près n’importe quelle franchise d’action de son choix. En particulier, les films «Creed» suggéraient que l’une des pratiques les plus exagérées d’Hollywood – la tentative de rajeunissement d’une propriété intellectuelle longue dans la dent – pourrait en fait rapporter des dividendes si elle reposait sur les épaules puissantes de Jordan (sans parler de ses abdos et biceps). Si rien d’autre, en entrant dans les bottes de l’ex-Navy SEAL John Kelly (plus tard connu sous le nom de John Clark) – auparavant considéré comme un joueur de soutien dans «Clear and Present Danger» (Willem Dafoe) et «The Sum of All Fears »(Liev Schreiber) – Jordan est maintenant le premier acteur noir à jouer un héros de Clancy, une réalisation qui signifierait plus si on lui avait donné quelque chose d’intéressant à faire.

Lauren London joue la femme de Michael B. Jordan, pas longtemps pour ce monde, dans «Without Remorse».

(Nadja Klier / Paramount Pictures)

Vous ne penseriez pas que ce serait trop difficile, étant donné que le scénariste Taylor Sheridan connaît son chemin autour d’un complot pulpeux (“Hell or High Water”, “Wind River”) et s’écarte librement des spécificités narratives de “Without Remorse”, le best-seller de 1993 qui a servi de l’histoire d’origine de Kelly / Clark. Sheridan et son co-auteur, Will Staples, ont mis à jour la toile de fond de la guerre du Vietnam de ce livre avec un complot superficiellement d’actualité qui commence à Alep déchiré par la guerre, où Kelly et d’autres SEAL participent à une mission de sauvetage d’otages qui s’avère être quelque chose de tout à fait plus suspect. Mais ne vous embêtez pas à analyser la géopolitique ou à penser trop à la paranoïa réchauffée de la guerre froide dans le film. Tout ce qui compte vraiment, en ce qui concerne votre investissement en tant que spectateur, c’est que peu de temps après que Kelly soit rentrée chez elle à Washington, DC, et se soit installée pour une vie tranquille dans le secteur privé, sa femme très enceinte, Pam (Lauren London), est brutalement assassiné.

La tragédie personnelle a envoyé de nombreux anti-héros dans un saccage juste, du Dr Paul Kersey à John Wick, dont les véhicules respectifs dépendaient de leur impact sur la manipulation impitoyable des sympathies du public. Mais la tragédie de Kelly ne semble pas bouleversante ni même bouleversante; il se sent par cœur, voire calleux. À peine cinq minutes après l’introduction de la Pam sacrificielle, elle et son enfant à naître sont sommairement envoyés par des assassins russes lors d’une invasion de domicile qui laisse Kelly lui-même gravement blessé. Mais il rebondit rapidement, se gonflant à nouveau pour pouvoir découvrir qui est derrière cette attaque et d’autres – il n’est pas le seul ex-SEAL qui a été ciblé – et les faire payer.

Obligé de parcourir les étapes du deuil, principalement hors écran, Jordan se jette dans le récit du justicier-retour sur investissement avec une détermination sombre et d’une note. L’action de mur à mur qui s’ensuit offre quelques faits saillants; C’est amusant de regarder Kelly devenir pyromane amateur et ne faire aucun prisonnier, bien que sa mêlée la plus mémorable le trouve affronter plusieurs adversaires à la fois avec juste ses poings nus et un évier stratégiquement placé. Avant longtemps, il s’est enrôlé pour une mission en Russie – supervisée par un secrétaire à la Défense aux lèvres serrées (Guy Pearce) et un directeur de la CIA (Jamie Bell) – visant à traduire les ennemis concernés en justice. Là, il sera choqué d’apprendre, au milieu d’évasions sous-marines déchirantes, de fusillades explosives et de métaphores d’échecs fastidieuses, que les gouvernements qui profitent de la guerre se comportent parfois sans scrupules pour promouvoir leurs notions du bien national.

Jodie Turner-Smith et Michael B. Jordan dans le film «Tom Clancy’s Without Remorse».

(Nadja Klier / Amazon Studios)

Le “gotcha!” la force de cette révélation – plus une torsion induisant la grimace du “Comment avez-vous su cette chose que je viens de mentionner que vous n’auriez eu aucun moyen de savoir au-dessus du bord?” variété – suggère que Kelly ou ses créateurs n’ont pas regardé trop de thrillers politiques ces derniers temps. Le film a été réalisé avec une intensité professionnelle par Stefano Sollima, qui avait précédemment réalisé «Sicario: Le Jour du Soldado», un film d’action d’actualité qui a transformé un très bon film (le «Sicario» original) en une série potentielle. De même, des plans mercenaires sont en cours pour Kelly / Clark de Jordan, à en juger par toutes les suites laborieuses qui annoncent les séquences de pré et de mi-crédits. (“Without Remorse”, qui a été initialement produit et devrait être publié par Paramount Pictures, est distribué par Amazon Studios, qui est également à l’origine de la série en cours “Tom Clancy’s Jack Ryan.”)

Je déteste généralement les conceptions pyramidales de la franchise d’action hollywoodienne contemporaine, qui exige votre investissement dans un produit moche maintenant en échange de gains apparemment plus grands et meilleurs plus tard. Mais les prochains versements pourraient être amusants, je suppose. Avec un peu de chance, nous verrons plus Jodie Turner-Smith («Queen & Slim») dans le rôle du lieutenant-commandant Karen Greer, la critique la plus dure et l’alliée la plus proche de Kelly. Leur rapport alternativement combatif et compagnon est une bonne idée, même si c’est au service de sentiments sous-examinés ici comme: «Nous avons servi un pays qui ne nous aimait pas en retour.» Aucune personne pensante ne pourrait mal comprendre ce qu’elle veut dire. Mais c’est une idée qui mérite d’être pleinement engagée et non exploitée.

“ Tom Clancy est sans remords ”

Notation: R, pour violence

Temps d’exécution: 1 heure, 49 minutes

En jouant: Ouvre le 30 avril à Paramount Drive-In; également en streaming sur Amazon Prime Video

