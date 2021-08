Le thriller d’action Yakuza Princess obtient une bande-annonce et une affiche .

in

Une affiche et une bande-annonce sont arrivées en ligne pour le prochain thriller d’action du réalisateur Vicente Amorim Princesse Yakuza. D’après le roman graphique de Danilo Beyruth Samouraï Shiro, le film suit l’orpheline Akemi (Masumi) alors qu’elle découvre qu’elle est l’héritière de la moitié du syndicat du crime Yakuza et est forcée de former une alliance avec un étranger amnésique (Jonathan Rhys Meyers) pour déclencher la guerre contre ceux qui veulent sa mort ; jetez un oeil ici…

Situé dans la vaste communauté japonaise de Sao Paulo au Brésil – la plus grande diaspora japonaise au monde – YAKUZA PRINCESS suit Akemi (MASUMI), une orpheline qui découvre qu’elle est l’héritière de la moitié du syndicat du crime Yakuza. Forgeant une alliance difficile avec un étranger amnésique (Rhys Meyers) qui croit qu’une ancienne épée lie leurs deux destins, Akemi doit déclencher la guerre contre l’autre moitié du syndicat qui veut sa mort.

Yakuza Princess devrait sortir le 3 septembre.

