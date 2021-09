Le “Thriller” de Michael Jackson franchit une étape incroyable près de 39 ans après sa sortie

Il ne fait aucun doute que le Thriller de Michael Jackson est non seulement classique mais intemporel. L’album est sorti en 1982 et présente certains des singles les plus populaires de Jackson, dont la chanson titre, “Billie Jean”, “Beat It” et “Wanna Be Startin’ Something”. Il est devenu l’album le plus vendu au monde en 1983. Thriller continue de battre des records près de 40 ans plus tard. Cette semaine, il a été annoncé que l’album est désormais 34 disque de platine aux États-Unis, avec actuellement 34 millions d’exemplaires vendus, par Express.

À ce jour, Thriller reste le deuxième album le plus vendu de tous les temps aux États-Unis. Le rapport note que l’album est toujours l’album le plus vendu de tous les temps dans le monde, avec 70 millions d’exemplaires vendus. C’est aussi un énorme succès commercial et acclamé par la critique, remportant huit Grammy Awards lors de l’émission de 1984, y compris le prix convoité de l’album de l’année.

Étrangement, Jackson ne pensait pas que l’album irait bien. Il n’était pas un fan en raison de problèmes d’ingénierie qu’il a rencontrés lors de l’enregistrement. Hypercritique et sensible de son travail, il envisageait de ne pas le lâcher. “Le thriller sonnait tellement merdique”, a-t-il déclaré une fois au producteur Quincy Jones. “Les mixes étaient nuls. Quand nous avons écouté tout l’album, il y avait des larmes… J’ai juste pleuré comme un bébé. Je suis sorti de la pièce en trombe et j’ai dit : ‘Nous ne sortons pas ça.'”

Heureusement, il l’a sorti, créant un énorme impact culturel. Bien que Jackson était déjà une star, Thriller le solidifierait en tant qu’icône mondiale, malgré la sortie de cinq projets solo précédents. C’est devenu le premier album n°1 de Jackson sur Billboard. C’est aussi l’album où il a présenté sa danse Moonwalk. Il a fait ses débuts dans la danse lors d’une représentation de “Billie Jean” lors du spécial 25e anniversaire de la Motown.

Jackson a été super sélectif lors de l’enregistrement de l’album. Selon le livre Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-Up du journaliste d’investigation Dylan Howard, Jones a écouté environ 600 chansons soumises pour l’album, dont seulement neuf ont finalement été sélectionnées pour Thriller. Après que Jones ait sélectionné les neuf, il « a habituellement laissé tomber les quatre plus faibles et les a remplacés par quatre morceaux plus prometteurs.