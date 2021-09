Le thriller d’enlèvement de Netflix laisse tomber, et c’est un énorme succès

in

La nouvelle série originale Netflix Clickbait est devenue le dernier hit buzzy du streamer. La mini-série est passée directement à la première place de la série sur Netflix dans les premiers jours suivant sa sortie, et c’est toujours un sujet brûlant. Même maintenant, c’est toujours le titre n ° 4 sur la plate-forme et l’émission télévisée n ° 3. Les critiques de l’émission ont été mitigées, mais de nombreux fans semblent avoir été accrochés par ses prémisses.

Clickbait est un drame sur la dissonance cognitive des médias sociaux et le fossé entre le comportement d’une personne en ligne et dans la vie réelle. Il met en vedette Zoe Kazan, Betty Gabriel, Phoenix Raei, Abraham Lim, Adrian Grenier et Motell G. Foster. Il y a 8 épisodes de l’émission, chacun d’une durée d’environ 45 minutes. La série a touché de nombreux téléspectateurs qui sont impressionnés par la façon dont les médias sociaux ont fondamentalement changé la société à tant de niveaux. Cependant, comme pour tout sujet de division, certains ne sont pas tout à fait satisfaits de la description ici.

On ne sait jamais combien de personnes regardent une émission Netflix puisque le service de streaming ne rapporte pas toutes ses analyses, mais à en juger par le placement sur ces listes et le bavardage sur les réseaux sociaux, c’est l’une de ces émissions que beaucoup de gens seront parler dans les semaines à venir.

Clickbait a été créé par Tony Ayres et Christian White, avec Ayres en tant que showrunner. La série se déroule aux États-Unis, mais a été tournée à Melbourne, en Australie. Il suit principalement Pia Brewer (Kazan) essayant de percer le mystère de l’enlèvement de son frère Nick (Grenier). Le lendemain de sa dispute avec Nick, celui-ci apparaît dans une vidéo virale malmenée, tenant une pancarte indiquant : “à 5 millions de vues, je meurs”.

L’émission est aux prises avec le contrôle des impulsions en ligne, les pièges de la célébrité et l’éthique de la punition des agresseurs, bien que de nombreux critiques estiment qu’un ou plusieurs de ces sujets ont été abordés de manière incomplète dans la série. Joel Keller de Decider a écrit que le titre Clickbait ne s’applique vraiment que pour le premier épisode, puis le spectacle “devient un scénario assez standard de whodunit/whydunit”.

Pour certains, c’est loin d’être un inconvénient – ​​les mystères et les thrillers font fureur en ce moment, et une mini-série comme celle-ci est facile à s’engager en sachant qu’elle sera autonome. D’un autre côté, certains téléspectateurs peuvent ne pas vouloir investir le temps de regarder une émission qui ne sera pas de retour pour une autre saison. Clickbait est maintenant en streaming sur Netflix si vous voulez le vérifier par vous-même.