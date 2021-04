Le thriller désastre The Unthinkable reçoit une bande-annonce, une affiche et des images ⋆ .

]]>]]>

Avant sa sortie en mai, une affiche et une bande-annonce ont été publiées pour le thriller catastrophe L’impensable qui suit Alex, un pianiste à succès qui retourne dans son village d’enfance pour tenter de se réconcilier avec son père et sa vieille flamme Anna, alors que la Suède subit de mystérieuses attaques, la plongeant dans le chaos et la confusion; jetez un œil ici…

C’est le milieu de l’été et la Suède se réveille avec l’état d’urgence. La télévision, Internet et les réseaux téléphoniques sont en panne et avant que quiconque ne se rende compte de ce qui se cache derrière l’effondrement, une série d’attaques inexpliquées a lieu dans tout le pays. Alex, un pianiste à succès dont l’existence contrôlée est retournée lorsque sa mère meurt dans une attaque terroriste présumée, retourne dans son village d’enfance pour organiser les funérailles. Là, il doit se réconcilier avec son père et sa vieille flamme, Anna, qu’il a désespérément tenté d’oublier. Alors que de vieux sentiments reviennent à la surface, des attaques plus mystérieuses plongent la Suède dans le chaos et la confusion. THE UNTHINKABLE est un thriller désastre sur le temps qui passe et sur la protection de ce qui compte le plus.

L’impensable est prévu pour la sortie le 7 mai et comprend un casting qui comprend Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius et Pia Halvorsen.

]]>]]>

Lien source