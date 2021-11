Le thriller interactif Twelve Minutes sort sur Switch en décembre

Image : @12minutesgame

Plus tôt cette année, le thriller interactif Douze minutes arrivé sur Xbox. Des mois plus tard, le titre d’Annapurna Interactive et Luis Antonio fait maintenant son chemin vers diverses autres plateformes, dont la Nintendo Switch.

Ce jeu est un titre « de haut en bas en temps réel » doté d’une interface accessible par cliquer-glisser. Il comprend également le travail vocal de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe. Voici un bref aperçu de la boucle que vous devrez résoudre :

Ce qui devrait être une soirée romantique avec votre femme tourne au cauchemar lorsqu’un détective de la police fait irruption chez vous, accuse votre femme de meurtre et vous bat à mort…

Seulement pour que vous vous retrouviez immédiatement revenu au moment exact où vous avez ouvert la porte d’entrée, coincé dans une boucle temporelle de 12 minutes, voué à revivre encore et encore la même terreur…

À moins que vous ne puissiez trouver un moyen d’utiliser la connaissance de ce qui s’en vient pour changer le résultat et rompre la boucle.

