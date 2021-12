Le thriller mystérieux oublié de Sandra Bullock est un grand succès sur Netflix après la sortie de « The Unforgivable »

Sandra Bullock signe un nouveau succès sur Netflix avec The Unforgiveable, trois ans après le succès surprenant de Bird Box. Le succès de The Unforgiveable n’a étonnamment pas ravivé l’intérêt pour Bird Box. Au lieu de cela, un autre des films de Bullock sur Netflix, Premonition, a atteint la neuvième place du Top 10 des films de Netflix dans le classement américain cette semaine.

Prémonition est un thriller surnaturel presque oublié que Bullock a réalisé pour Sony Pictures en 2007. Elle incarne Linda Hanson, qui vit les jours précédant le meurtre de son mari Jim dans le désordre. Linda essaie d’utiliser les informations dont elle dispose pour sauver Jim de sa perte. Julian McMahon, qui joue maintenant dans FBI: Most Wanted de CBS, a joué Jim. Les autres stars de Premonition incluent Nia Long, Kate Nelligan, Amber Valletta et Peter Stormare.

Le film a été écrit par Bill Kelly, qui a également écrit Disney’s Enchanted. Le cinéaste allemand Mennan Yapo a fait ses débuts à Hollywood avec le film, après le succès de son film Soundless en 2004. La prémonition n’a pas vraiment aidé la carrière de Yapo. Il n’a jamais fait un autre film à Hollywood, même si Prémonition a surmonté les critiques négatives pour atteindre 84 millions de dollars dans le monde.

Les fans de Bullock ont ​​d’autres films à choisir sur Netflix. The Net d’Irwin Winkler est un thriller de 1995 qui donnera aux téléspectateurs des flashbacks sur les ordinateurs du milieu des années 90. Our Brand Is Crisis de David Gordon Green est une comédie dramatique politique mettant en vedette Bullock en tant que directeur de campagne américain engagé par un politicien bolivien. Bien sûr, Bird Box est également toujours disponible.

L’impardonnable est sorti sur Netflix le 10 décembre, après une sortie en salles limitée fin novembre. Réalisé par Nora Fingscheidt, il s’agit d’une adaptation américaine de la mini-série britannique Unforgiven de 2009 de Sally Wainwright. Bullock incarne Ruth Slater, qui est libérée de prison après avoir purgé 20 ans pour avoir tué un shérif qui l’a expulsée, elle et sa jeune sœur. Après sa libération, Ruth essaie de reprendre sa vie en main. Viola Davis, Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal sont également à l’affiche. Unforgiven est disponible en streaming sur BritBox aux États-Unis ou sur Amazon Prime Video avec un abonnement complémentaire BritBox.

Le prochain film de Bullock, The Lost City de Paramount avec Channing Tatum, sortira en salles le 25 mars. Elle joue également dans Bullet Train de Sony, qui débutera le 15 juillet. Bullock a remporté un Oscar pour The Blind Side, qui est disponible sur HBO Max. .