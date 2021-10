Le thriller post-apocalyptique qui fait parler tout le monde vient d’être annulé

À quelques semaines de la finale de la saison 1 de la série FX sur Hulu Y: The Last Man, la productrice exécutive Eliza Clark a confirmé que la série n’obtiendrait pas de saison 2.

Clark a annoncé la nouvelle sur Twitter dimanche. Elle a également déploré qu’il reste encore une grande partie de l’histoire à partager avec le public. « Nous avons appris que nous n’irons pas de l’avant avec FX sur Hulu pour la saison 2 de Y: The Last Man », a tweeté Clark. « Je n’ai jamais été aussi engagé dans une histoire de ma vie, et il reste tellement de choses à raconter… FX a été un partenaire incroyable. Nous avons adoré travailler avec eux, et nous sommes tristes Y: The Last Man ne va pas de l’avant chez FX sur Hulu. Mais nous savons que quelqu’un d’autre va être très chanceux d’avoir cette équipe et cette histoire. Je n’ai jamais connu la solidarité remarquable de ces nombreuses personnes talentueuses. Nous nous engageons à trouver à Y sa prochaine maison. #YLivesOn. «

FX annule Y: The Last Man

Si vous souhaitez découvrir cette série et que vous n’êtes pas encore inscrit à Hulu, vous pouvez le faire ici. FX sur Hulu est un hub de contenu dédié au sein du service de streaming, et FX crée du contenu spécialement pour lui – un contenu produit spécifiquement pour Hulu, c’est-à-dire par FX.

Ce n’est que le début. Regardez la SCÈNE D’OUVERTURE de #YTheLastMan, maintenant en streaming exclusivement sur #FXonHulu. pic.twitter.com/cDDZ3dJu2g – Y : Le dernier homme (@Y_FXonHulu) 13 septembre 2021

Amber Tamblyn, qui joue Kimberly Cunningham dans la série, a également tweeté sa propre déception face à l’annulation de la série. . « J’attends avec impatience le prochain chapitre. Si vous êtes avec moi, faites-le savoir au monde.

Le spectacle est un drame basé sur la série du même nom de DC Comics par Brian K. Vaughan et Pia Guerra. L’histoire, selon le matériel de presse de Hulu, «traverse un monde post-apocalyptique dans lequel un événement cataclysmique décime tous les mammifères avec un chromosome Y, à l’exception d’un homme cisgenre et de son singe de compagnie. La série suit les survivants dans ce nouveau monde alors qu’ils luttent avec leurs efforts pour restaurer ce qui a été perdu et l’opportunité de construire quelque chose de mieux.

Détails supplémentaires

Clark a développé le spectacle pour la télévision. Elle est également showrunner et productrice exécutive, avec Nina Jacobson et Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda, Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Coleman Herbert est co-producteur exécutif, et Nellie Reed et Anna Beben sont productrices. De plus, FX Productions est le producteur de l’émission.

Dans son tweet, Clark a expliqué que l’émission portait sur le genre et sur la façon dont les systèmes oppressifs « informent l’identité ».

« Nous avions une équipe d’artistes brillants de genre diversifié, dirigée par des femmes à presque tous les coins de notre production », a-t-elle écrit. « Producteurs, scénaristes, réalisateurs, directeurs de la photographie, conception de la production, conception des costumes, coordination des cascades, etc. C’est la chose la plus collaborative, la plus épanouissante et la plus belle dont j’aie jamais fait partie. »

Source de l’image : Rafy Winterfeld/FX