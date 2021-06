Le thriller Retribution de Liam Neeson Speed ​​ajoute Matthew Modine, Embeth Davidtz et Arian Moayed ⋆ .

in

La date limite rapporte le prochain thriller d’action Liam Neeson de Studiocanal et The Picture Company Châtiment a ajouté Matthieu Modine (Choses étranges), Embeth Davidtz (Ray Donovan) et Arian Moayed (Succession) au film.

Châtiment est un remake du thriller espagnol de 2015 El Desconocido et voit Neeson dans un La vitesse-Une situation semblable à celle d’un “cadre bancaire dont la vie est bouleversée lorsqu’une bombe est placée dans sa voiture avec lui et sa famille, et que les enfants du banquier sont obligés de vivre les événements déchirants avec lui”.

Également en vedette dans le film est Noma Dumezweni (Fait pour l’amour), Jacques Champion (Avatar 2) et Lilly Aspell (Wonder Woman 1984) avec les deux derniers jouant les enfants de Neeson.

Châtiment sera dirigé par Nimrod Antal (Prédateurs). Andrew Rona et Alex Heineman de The Picture Company produisent le film aux côtés de Jaume Collet-Serra, qui a déjà dirigé Neeson dans les thrillers d’action Inconnu, Sans arrêt, Courir toute la nuit et Le banlieusard.

Ricky Church – Suivez-moi sur Twitter pour plus d’informations sur les films et les discussions sur les nerds.

Lien source