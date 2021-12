Le Thunder bat les Grizzlies et se venge de la plus grosse raclée de l’histoire

21/12/2021 à 07:09 CET

.

Les Le tonnerre d’Oklahoma City (OKC), l’une des pires équipes de la NBA cette saison, s’est vengée des coups honteux qu’elle a subis le 2 décembre aux mains du Grizzlis avec un travail 99-102 victoire à Memphis. Début décembre, les Grizzlies, l’une des équipes marquantes de la saison, ont puni l’OKC de la plus grosse défaite de l’histoire de la NBA en s’imposant 152-79, soit un écart de 73 points. Mais cette fois, Oklahoma City a battu les Grizzlies avec cinq pertes, dont la recrue espagnole Santi Aldama.

Le meilleur buteur du match était le joueur des Memphis Grizzlies, Desmond Bane, qui a marqué 25 points, dont 15 sur 3 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Dillon Brooks a ajouté 19 points supplémentaires tandis que Ja Morant, qui est revenu après près d’un mois d’absence, en a marqué 16. Dans le Thunder, le garde Josh Giddey s’est démarqué avec un double-double de 19 points, 11 passes décisives, 5 rebonds et 1 interception. . Le meneur de l’équipe, Shai Gilgeous-Alexander, a terminé avec 23 points, 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.

Les Grizzlies commencent fort

Le match a commencé selon le plan des Grizzlies. Avec Morant de retour sur le terrain pour la première fois depuis le 26 novembre, l’équipe de Memphis a commencé à contrôler le rythme du match. Bien qu’ils aient raté les quatre premiers tirs consécutifs du match, les Grizzlies ont finalement ouvert le score avec Dillon Brooks et le panier suivant était un triple de Desmond Bane qui a placé un prometteur 5-0 au tableau d’affichage, moins de 2 minutes après le saut d’ouverture. Le Thunder, la pire équipe offensive de la ligue, a joué librement en attaque et en défense, permettant à Steven Adams et Bane de se déplacer librement dans la zone d’Oklahoma City. En quatre minutes de jeu, les hôtes avaient gagné 11 points, 13-2, et l’entraîneur du Thunder Mark Daigneault a été contraint d’annuler son premier retrait. Daigneault, el entrenador más joven de la NBA a cargo del equipo más joven de la liga, reordenó sus piezas, colocó en pista a Darius Bazley y por lo menos consiguió estabilizar la sangría cuando parecía que el partido sería una repetición de la paliza de principios Décembre. À la fin du premier trimestre, le tableau de bord indiquait un 28-16 en faveur des habitants.

Le deuxième trimestre a commencé comme le premier s’était terminé. Les Grizzlies ont imposé leur rythme avec un Morant qui a fait son truc en attaque, en marquant ou en servant des passes décisives à Xavier Tillman pour le plus grand plaisir des 15 721 spectateurs du FedExForum de Memphis. Bane était toujours efficace et l’avance de Memphis a atteint 16 points, 37-21 avec 9,32 à la pause. Daigneault a de nouveau demandé un temps mort et a demandé à la recrue Josh Giddey, qui avait fait 0 au premier quart, de s’impliquer davantage dans le jeu offensif. Le garde de tir australien de 19 ans a répondu et avec Mike Muscala, le Thunder a commencé à se relâcher en attaque. Quatre minutes plus tard, l’avance des Grizzlies était réduite à 9 points, 43-34. Avec 1,17 à faire avant la pause, le Thunder a fait match nul 45-45 avec un triple de Giddey bien que lorsque les deux équipes se sont rendues aux vestiaires, les Memphis avaient repris la tête au tableau d’affichage, 50-47.

Mais après la pause, le Thunder est sorti sur le terrain convaincu qu’ils avaient les Grizzlies dans les cordes. Giddey et Gilgeous-Alexander étaient à leur apogée et dans les 3 minutes qui ont suivi la reprise, la paire avait redonné l’avantage à OKC, 52-54. Memphis avait cessé de déplacer le ballon en attaque, ce qui facilitait la défense du Thunder. En quelques minutes, les visiteurs avaient pris 10 points d’avance, 62-72. Les locaux ont réussi à réduire l’avantage du Thunder à 2 points, 72-74, au fond de la pièce. Au cours des 12 dernières minutes, l’avance sur le tableau de bord a changé 11 fois. Mais dans les 90 dernières secondes, les Grizzlies ont commis plus d’erreurs, ont abandonné l’avance au tableau d’affichage et n’ont pas pu empêcher le Thunder de remporter le match 99-102.