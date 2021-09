Le Thunder regarde vers l’Europe et prend Vit Krejci

in

Vit Krejci Il s’est enfin lancé dans son aventure NBA. Il a déjà signé le contrat avec Oklahoma City Thunder, la franchise avec le plus grand engagement international (Deck, Maledon, Giddey, Pokusevski, Gilgeous-Alexander) ces derniers temps. Ce Tchèque, formé à Saragosse, a 21 ans et débarque aux États-Unis dans le but de retrouver, après une grave blessure, le rythme de compétition qui le plaçait comme un profil désirable pour la meilleure ligue du monde.

Krejci, dit-il, sera avec le Thunder pour la saison. Il n’est pas exclu que, pour s’adapter et avoir des options pour jouer de nombreuses minutes, passer des étapes dans l’équipe de G-League. Il a besoin de manger ce temps sur le terrain, car La saison dernière, il n’a joué que deux matchs en Endesa League jusqu’à ce qu’il se blesse lors d’une action contre le Real Madrid il y a tout juste un an.. Il a passé une bonne partie de la reprise à Oklahoma City, sachant déjà que l’équipe de la ville allait parier sur lui quand il serait prêt.

Krejci est un joueur très grand et puissant (2,01 mètres) pour sa position, qui va de la base à la garde. C’est l’une des promesses de République tchèque, un pays qui a participé aux Jeux olympiques cet été. Il était à Saragosse depuis 2014, la ville qui a façonné son talent. Il a été élu dans le Projet 2020 par les Wizards en 37e position, mais ses droits sont passés au Thunder jusqu’à ce que sa signature soit officialisée.

Il sera garanti l’argent de la première saison, environ 925 000 $, et un demi-million et demi de la seconde. Le contrat de recrue s’étend sur quatre saisons, mais la troisième à l’avant et la quatrième étant l’option de l’équipe.