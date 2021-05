Le tiers des Britanniques se sentent coupables d’avoir acheté sur Amazon, selon un sondage ⋆ .

Un homme tenant une livraison Amazon. (.)

Un tiers des Britanniques sont culpabilisés par leur utilisation croissante du géant des achats en ligne Amazon, selon un sondage.

Ils disent que l’achat de produits sur le site les fait se sentir coupables de ne pas soutenir les petites entreprises ayant des objectifs sociaux et environnementaux clairs.

Beaucoup sont également tourmentés en utilisant la multinationale au lieu de petits magasins locaux et en envisageant d’autres options.

Des millions de personnes se sont tournées vers le service de livraison à domicile pendant les verrouillages, mais 32% d’entre eux ont déclaré éprouver des “ remords des acheteurs ” et une “ culpabilité ”.

Et 43% d’entre eux ont déclaré que leur culpabilité était si grave qu’ils voulaient réduire leurs achats.

Les chercheurs ont découvert que les acheteurs d’Amazon se battaient principalement sur la façon dont les petites entreprises luttent pour concurrencer le géant de la vente au détail.

Mais malgré cela, 59% ont déclaré être membres du service de livraison le lendemain d’Amazon Prime et qu’il est peu probable qu’ils cessent d’être des clients.

Les utilisateurs d’Amazon millénaires – ceux âgés de 25 à 40 ans – sont les plus susceptibles d’avoir une conscience coupable.

Environ 44% ont déclaré que l’utilisation du géant du shopping les mettait mal à l’aise.

Et 42% de la génération Z – ceux âgés de moins de 22 ans – ont dit la même chose.

La génération des baby-boomers – ceux âgés de 55 à 75 ans – est moins susceptible de se sentir coupable avec seulement 18 pour cent disant avoir été coupable.

Mais malgré le sentiment de culpabilité, les milléniaux les plus coupables sont les plus gros utilisateurs d’Amazon avec 46% d’achats hebdomadaires et 73% inscrits à Amazon Prime.

Tous les groupes d’âge ont déclaré qu’ils craignaient d’utiliser Amazon en raison d’allégations de pratiques de travail déloyales, de contributions fiscales et de l’impact environnemental des livraisons.

Mais la rapidité de livraison est la principale raison pour laquelle les gens sont restés fidèles.

La rapidité de livraison est ce qui maintient les gens fidèles (.)

Les experts de l’expérience numérique Sitecore ont demandé à 2235 adultes britanniques s’ils utilisaient Amazon et ce qu’ils en pensaient.

La porte-parole Paige O’Neill a déclaré: «Les consommateurs d’aujourd’hui, en particulier les jeunes générations, veulent apporter une contribution à la société en soutenant les entreprises locales.

«Ils sont devenus plus conscients des marques avec lesquelles ils achètent et choisissent de plus en plus de soutenir les marques qui se sont engagées dans un but social.

«Ils attendent des marques qu’elles traitent les employés équitablement.

«Ces résultats de l’enquête offrent aux détaillants numériques l’occasion d’élargir leur part de marché en comprenant mieux les désirs et les besoins des clients.

«Les marques qui souhaitent exceller à l’avenir devront également garantir une expérience en ligne hautement personnalisée sur le canal que le client décidera d’utiliser pour renverser le bastion du géant de la vente au détail.

“ Ces résultats montrent que la fatigue d’Amazon pourrait s’installer chez les acheteurs. ”

Le géant du shopping multinational emploie 40 000 personnes au Royaume-Uni.

Amazon emploie 40000 personnes au Royaume-Uni (.)

On estime que le fondateur américain d’Amazon, Jeff Bezos, vaut 189 milliards de dollars, ce qui en fait la personne la plus riche du monde.

Il est en passe de devenir le premier milliardaire du monde d’ici 2026, selon des analystes financiers.

Sa richesse personnelle le rend déjà plus riche que de nombreuses grandes entreprises.

Bezos, 57 ans, a lancé Amazon dans son garage en 1994.



