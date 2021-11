Le tigre est en cavale dans la Ligue

11/07/2021

Le à 15:55 CET

Le retour de Radamel Falcao La Ligue semblait être une simple aventure lorsque Rayo a officialisé son incorporation, quelques jours après la fermeture du marché. Mais il n’a pas fallu longtemps au « tigre » pour montrer qu’il était Vallecas pour terminer sa carrière, et dans ses trois premiers jours comme convoqué réussi à marquer un but à chaque match.

En outre Falcao a également marqué avant Barça, dans laquelle se trouvait le Le dernier match de Koeman en tant qu’entraîneur « culé », et avant le Réel Madrid lors de cette dernière journée, malgré le fait que son équipe n’ait ajouté aucun point dans le Bernabéu. Avec ces cinq buts, Falcao se positionne comme le joueur qui marque le plus de buts par rapport au temps joué, et c’est que l’attaquant du Rayo marque un but toutes les 67 minutes jouées.

La clé de la grande saison du Rayo

Avec ses cinq cibles, Falcao Il est le meilleur buteur d’un Rayo qui fait une belle saison. Sixième du championnat avec 20 pointsOui, il est très loin de son combat théorique pour maintenir la permanence, étant également l’une des rares équipes de toutes les ligues européennes à n’avoir pas encore perdu un match à domicile cette saison.