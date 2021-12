Le tigre le plus rare du monde est né au zoo de Londres, concours de nommage en cours

Avec la tragédie du zoo de Naples, il est réconfortant de savoir que l’un des tigres les plus rares au monde est né au zoo de Londres, et pour célébrer, le zoo a lancé un concours de nom.

Le bébé est un tigre de Sumatra… ils sont rares… une espèce en voie de disparition.

Le petit est venu au monde le 12 décembre… et la naissance a été enregistrée sur une « cubcam » dans l’enclos.

Vous devez regarder… la mère du petit, Gaysha, 10 ans, est vue en train de nettoyer son bébé et de le regarder faire ses premiers pas.

Il n’y a qu’environ 300 tigres de Sumatra dans le monde, donc cette naissance est un gros problème.

Le zoo ZSL de Londres souhaite que les gens jettent un nom proposé dans le chapeau – des habitués du zoo aux étrangers, toutes les suggestions sont les bienvenues.

L’annonce de la naissance survient juste un jour après un événement horrible dans un zoo de Naples, en Floride, où un gardien est devenu voyou et apparemment lui a collé la main dans la cage d’un tigre, que ce soit pour nourrir ou caresser l’animal. Le tigre, Eko, s’est accroché à son bras, la police a été appelée et ils ont fini par tirer et tuer le tigre.

29/12/21 Bureau du shérif du comté de Collier

Le gardien, la vingtaine, a été grièvement blessé. Les autorités enquêtent sur l’incident.