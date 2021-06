Le Timberloop Trekker de Timberland peut être démonté pour être recyclé – WWD

Timberland boucle la boucle sur ses ambitions de concevoir pour le démontage.

La marque a lancé pour la première fois une botte conçue pour le démontage en 2010, mais admet qu’elle était un peu en avance sur son temps.

Maintenant, Timberland taquine sa dernière et plus grande étape vers la circularité. Le Timberloop Trekker – lancé au printemps 2022 dans les styles homme et femme – est spécialement conçu pour le démontage avec quatre composants cousus. Les matériaux sont le cuir, le caoutchouc, la mousse EVA et un textile à base de polyester. De plus, la chaussure est dotée d’un chausson intérieur amovible en tissu ReBotl (plastique recyclé) intégré dans tout le système de laçage.

Cette annonce suit des projets dans l’agriculture régénérative, le coton et d’autres efforts visant à contribuer à l’économie circulaire.

À partir du mois d’août, les clients peuvent rapporter leurs chaussures, vêtements ou accessoires Timberland dans un magasin Timberland. Une fois que les consommateurs ont terminé avec le Timberloop Trekker, par exemple, la chaussure est reçue via le programme de reprise de Timberland, pour finalement se retrouver avec le partenaire de reprise ReCircled qui possède des installations à Sidney, Nebraska et Prato, Italie.

ReCircled sépare efficacement les composants de la chaussure en coupant les connexions cousues et en séparant les composants à mettre dans leurs flux de recyclage respectifs. Les articles sont triés par meilleure utilisation, ce qui signifie que la réparation et la remise à neuf ou la revente pourraient être la prochaine voie pour les biens (bottes, vestes, etc.) qui sont repris. Le démontage est le dernier recours car la marque a rassuré qu’elle voulait éviter que des objets ne finissent dans les décharges.

Le programme ReCircled est de nature mondiale. D’ici la fin de 2021, ReCircled ajoutera des installations au Royaume-Uni et à Hong Kong, puis dans d’autres pays européens et asiatiques en 2022. Timberland introduira une option de reprise numérique à domicile plus tard cet été afin d’améliorer la facilité et la commodité des le consommateur.

Exprimant son enthousiasme pour les mouvements de circularité, Susie Mulder, présidente de la marque mondiale chez Timberland a déclaré : « En tant qu’industrie et en tant que communauté collective d’êtres humains, nous devons creuser profondément et trouver des moyens tangibles de réduire notre impact environnemental. Ce programme de reprise permet à Timberland de s’associer à nos consommateurs du monde entier pour travailler ensemble vers un avenir plus vert – quelque chose que nous savons est de plus en plus important pour la génération d’aujourd’hui. Ils sont plus que prêts à passer à l’action, et nous sommes heureux d’offrir une solution simple pour y arriver.

Timberland vise à ce que 100 % des produits soient conçus pour la circularité d’ici 2030, ce qui signifie que davantage de styles sont en préparation, chaque saison.