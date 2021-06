Actualités Bitcoin

“Le timing n’est jamais bon”, déclare le milliardaire Steve Cohen alors qu’il passe à la cryptographie complète

Le milliardaire Steve Cohen est passé à la cryptographie complète parce qu’il ne veut pas rater le coche.

Dans une interview avec Jawad Mian, fondateur de Stray Reflections, Cohen a parlé d’être entièrement converti en Bitcoin et crypto.

«Je suis complètement converti à la crypto. Vous devez payer pour apprendre ; il n’y a aucun moyen de contourner cela. Vous pouvez parler autant que vous voulez, mais vous devez entrer dans le jeu.

« Le timing n’est jamais bon…. Je ne vais pas manquer ça. J’ai raté la première partie, mais j’ai quand même l’impression d’être en avance », a déclaré le PDG de Point 72 Asset Management.

Même s’il peut sembler « idiot au début », il s’agit avant tout d’apprendre le jeu, et « quand vous êtes confiant, passez au niveau supérieur », a-t-il ajouté.

Cohen n’est pas préoccupé par le prix, qui s’est récemment effondré dans une vente massive à l’échelle du marché.

« Qui sait si ça va monter ? Je me fiche du prix du bitcoin. Je me soucie davantage de la technologie blockchain et de la façon dont elle pourrait être perturbatrice. La façon dont ces marchés se développent pourrait être une contiguïté vraiment intéressante à ce que nous faisons. »

Au cours de son interview, Cohen a partagé d’autres idées et sur certains des plus gros problèmes du trading ; il a nommé liquidité, trop de levier et trop de concentration.

En mai, il a été rapporté que la société Point72 prévoyait de faire une entrée majeure sur le marché de la cryptographie. Alors qu’elle prévoyait de « devenir grand dans la cryptographie », la société a commencé à embaucher des personnes pour la même chose.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.