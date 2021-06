Le ‘Tinder pour les gamers’ est né

in

27/06/2021 à 18h50 CEST

Balayez vers la gauche ou la droite et essayez d’obtenir un « Match ». C’est ainsi que fonctionne l’application Tinder mais pour trouver l’amour. Ou essayez. René Adler, ancien gardien de but international avec l’Allemagne et surtout connu pour son passage au Bayer Leverkusen, a réinventé cette application pour créer ”11TransFair’. Une sorte de Tinder mais pour les gamers.

Le but de cette application est d’aider les joueurs à trouver une équipe sans avoir besoin de représentants qui peuvent décider de l’avenir de la carrière des footballeurs. « Les joueurs veulent de plus en plus s’occuper de leurs propres préoccupations. Ils ne veulent pas dépendre de conseillers. Tous les professionnels ne peuvent pas le faire comme les stars mondiales & rdquor;, a déclaré Rene Adler dans une interview pour le ‘Bild’.

Affaire De Bruyne. La star de Manchester City a renoncé à ses représentants. Kimmich a fait la même chose des mois plus tard.

Pour le moment, ’11TransFair’ s’adresse aux joueurs des quatre premières catégories du football allemand, mais le but de l’application est également d’enregistrer des joueurs de ligues étrangères. Une nouvelle façon d’appréhender le monde des transferts est née. Nous devrons voir l’avenir qu’il a.